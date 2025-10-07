「おでこをトントン」で暴食が抑えられる？科学的に証明された、“人生が変わる”習慣とは？テクニック112個を収録【書評】
「新しいことを始めたけれど、けっきょく続かなかった......」と、肩を落とした経験はないだろうか。慣れ親しんだ生活スタイルに、新たな習慣を取り入れることは簡単ではない。なかなか定着せず、途中で諦めてしまうときもあるだろう。もしかすると、続けられなかった理由を「自分の意志が弱いせいだ」「自分に甘いからだ」などと考えるかもしれない。
まず堀田氏は、習慣化は「3つの原理」が大切だと述べている。3つの原理とは、「まず動く」「すでに備わっている習慣にくっつける」「環境を利用する」である。ひとつ目は、行動すると脳の「側坐核（そくざかく）」が働きはじめ、やる気がでる仕組みを活用すること。ふたつ目は、文字通り既存の習慣に新たな行動を足し精神的負担をやわらげる。そして最後は、意図的に環境を整備し、人間の意志決定や行動をより良い方向へ導くこと。この3つを理解すると、脳と体の動きがスムーズになり新しい習慣を取り入れやすくなるのだそう。
そして、気になるテクニックの内容はというと、本書では「仕事の効率化」「勉強」「ダイエット・健康」「コミュニケーション」「メンタル」「生活」と、幅広いテーマの習慣にしたい方法が紹介されている。例えば、「仕事の効率化」に掲載されている「30分以内の昼寝をする」。NASAの研究者たちが飛行機のパイロットに仮眠をとらせたところ、平均26分の睡眠をとったときに、パフォーマンスがもっとも向上する結果となった。向上率は34％を記録したという。加えて、この実験では30分以上寝ると生産性が落ちることもわかっている。長時間の睡眠＝生産性が上がる、というわけではないのだ。
筆者も、午後の始業前に26分の昼寝を取り入れてみたところ、心身ともにスッキリとした状態で仕事を始められた。午前中の疲れや昼食後の眠気を引きずることなく、仕事を進められるのは嬉しい。そして、昼寝をしないときより集中力も増したと感じている。実際に、キーボードのタイプミスや文章の誤字脱字が減ったのだ。
この他にも、「ダイエット・健康」の「おでこをトントンする」は、自身の額を指先で30秒トントンすることにより暴食を抑えられる。「メンタル」の「朝起きたら楽しかった記憶を思い出す」は、朝目が覚めたときに自身が「美しいな」「楽しいな」などポジティブに感じた記憶を思い出すと、ストレスが軽減されるとのこと。
このように、本書で紹介されているテクニックの多くは、特別な物や準備も不要なため気軽に始められる。実験や研究データをもとにしており信憑性も高い。112個も収録されているため、きっとあなたの日々をより良くする方法に出会えるだろう。
