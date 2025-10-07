『秒速5センチメートル』松村北斗の切なる想いがあふれる「One more time, One more chance」リリックビデオ解禁
松村北斗が主演、高畑充希がヒロインを務める実写映画『秒速5センチメートル』より、本作の劇中歌、山崎まさよしの「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」を使用したスペシャルリリックビデオが解禁された。
【動画】「いつでも捜している」明里（高畑充希）の姿を追いかけて駆け出す貴樹（松村北斗）の切なる想いがあふれる！ 「One more time, One more chance」SPリリックビデオ
本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠の劇場用アニメーション『秒速5センチメートル』を原作とした実写映画。新海誠の初実写化公開作品となる。主人公・遠野貴樹を初の単独主演映画となる松村、ヒロイン・篠原明里を高畑充希。貴樹と明里の幼少期をそれぞれ上田悠斗、白山乃愛が演じる。
9月に行われた釜山国際映画祭では、オープンシネマ部門に出品。上映後は、約3800人のお客様の拍手と歓声に包まれ、松村と奥山監督が固い握手と熱いハグを交わし、会場の観客に何度もお辞儀をして、感謝の想いを述べた。また、世界からの注目と期待が高まり、原作人気の高い韓国・ベトナム・タイ・インドネシアでの海外配給が決定。今後さらに多くの国・地域での配給が決まっていく予定だ。
山崎まさよしの「One more time, One more chance」は、原作アニメーションで主題歌として物語終盤に流れる同作を象徴する楽曲。貴樹と明里の過ごしてきたそれぞれの記憶や想いとリンクするような、切なくも美しい歌詞とメロディーで多くの人の心をつかんだ名曲が、本作ではアップミックスされて劇中歌に。
今回解禁されたスペシャルリリックビデオでは、人と関わらず閉じた日々を送る社会人時代の貴樹の孤独なシーンから始まり、四季折々に「うつろう季節」、貴樹と明里の思い出の「ふざけあった時間」など、歌詞（リリック）に合わせた本編映像が映し出される。「いつでも捜している」明里の姿を追いかけて駆け出す貴樹の、切なる想いがあふれるエモーショナルな動画となっている。
実写映画『秒速5センチメートル』は、10月10日公開。
