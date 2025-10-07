◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン出場する地区シリーズ（Ｓ）第２戦の敵地・フィリーズ戦は、５回までが終わり、両軍合わせて２安打無得点の白熱の投手戦となっている。

ＰＳ２登板目となるドジャースのスネルは、初回はターナーを見逃し三振に斬ると、シュワバーを左飛。２死からハーパーには四球を与えたが、最後は二ゴロで上々の滑り出し。３回にも１つ四球を出したが、４回まで無安打無失点投球を見せた。５回には２死からソーサに右安打を許したが、得点は与えなかった。

一方、フィリーズの左腕ルサルドも好投。ド軍打線を相手に初回は１死からベッツに左安打、Ｔ・ヘルナンデスに四球を与えてピンチを招いたが、後続を切って無失点で切り抜けた。その後も安定した投球を披露して５回まで１安打無失点。大谷に対してはここまで２打席を見逃し三振、二ゴロに打ち取っている。

地区シリーズは５試合制で、３戦先勝。ドジャースはこの試合に勝てば２勝０敗となり、一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけることになる。第３戦は移動日を挟んで８日（同９日）にドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われ、山本由伸投手（２７）が先発予定。ドジャースは９日（同１０日）の第４戦にグラスノーが先発する見込みだ。