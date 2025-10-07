６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）には、実は仲良しだという俳優の遠藤憲一と、アイドルグループ「なにわ男子」の大橋和也が出演。大橋が小学生時代、女性ボーカルグループ「Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ」のかれんと、同じアカペラグループで活動していたことが明かされた。

１７年前、「しゃべくり００７」レギュラーのお笑いトリオ「ネプチューン」が司会をつとめたフジテレビ系「ハモネプ」こと「青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ」に、小学生チーム「やきそば☆ＳＯＵＬ」のメンバーとして出演していた大橋とかれん。当時の映像が流されると、ネプチューンのメンバーは「ああ、覚えてる！」と話した。スタジオにはライブのため欠席のかれんを除く当時のメンバーが集合した。

ＶＴＲでコメントを寄せたかれんは「（出演時のパフォーマンスで）最後のところの和也のボイパのリズムがちょっとずれたのが唯一の失敗」と、苦い思い出を暴露。「みんなにまた会いたいです。和也と小学生からの仲間として、お仕事できてるのがうれしいです。これからも頑張っていきましょう」とメッセージを送った。