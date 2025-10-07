フィリーズと地区シリーズ第2戦

米大リーグ、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に臨んだ。投手戦となった序盤、米記者はテオスカー・ヘルナンデス外野手の緩慢な走塁を指摘した。

フィリーズ先発ルサルドの好投で、なかなか突破口を見いだせないドジャース打線。米記者が「全力疾走していなかった」と指摘したのは、T・ヘルナンデスだ。

4回の第2打席、T・ヘルナンデスが放ったゴロをルサルドがキャッチし損ねた。しかし、T・ヘルナンデスが緩慢な走塁をしている間にすぐに拾って一塁へ送球してアウトとした。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は、自身のXで「ヘスス・ルサルドがもう少しでドジャースに走者をプレゼントするところだったが、テオスカー・ヘルナンデスは全力疾走していなかった。いずれにしても間に合わなかったかもしれないが、これでルサルドは11者連続アウトで4回を無失点」とつづった。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者も、「テオスカー・ヘルナンデスも、ルサルドがファンブルした投ゴロで全力疾走しなかったことで彼（ルサルド）を助けた」と伝えた。

T・ヘルナンデスは右翼での拙守をこれまでも指摘される一方、勝負強い打撃も披露している。



（THE ANSWER編集部）