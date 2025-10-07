◇脱原発第2幕、原子力業界は戦々恐々

「映画『アタック・ザ・ガス・ステーション！』のように、ひとりを集中して殴るように産業用電気料金だけを上げるのは、炭素中立（カーボンニュートラル）・合理性・公平性に反している」

ソウル科学技術大学未来エネルギー融合学科のユ・スンフン教授は、9月29日に国会気候変動フォーラムの主催で開かれた「炭素中立と産業競争力のための電気料金の方向と課題」というテーマの政策セミナーでこのように述べた。「産業用電気料金の持続的な上昇により経営負担が増し、産業競争力が損なわれている」と指摘した。

韓国の産業用電気料金が家庭用より安いというのは、もう昔の話だ。過去3年間に7回も集中的に上昇する「値上げ爆弾」を落とされたからだ。2022年1−3月期にキロワット時あたり105．5ウォン（現レートで約11円）だった料金は、今年7月には194．1ウォンとなり84％上昇した。同期間における家庭用電気料金の上昇率（109．2ウォン→162．7ウォン、49％）の約2倍にあたる。

2000年から見れば、その違いはさらに顕著だ。2000年当時、産業用電気はキロワット時あたり58ウォンで、家庭用（107ウォン）の半分程度だった。安価な電気料金は、製造業強国としての韓国の競争力の一つとされていた。しかし、昨年10月末時点で韓国の産業用電気料金はメガワット時あたり122．1ドル（約1万8339円）と、主要製造国である米国（80．5ドル）や中国（60〜80ドル）よりもはるかに高い。

野党「国民の力」の李鍾培（イ・ジョンべ）議員室が2日、韓国電力公社から受け取った資料によると、今年8月までの時点で未回収の電気料金は2824億ウォンに達した。これは昨年（1〜12月）の総額2816億ウォンをすでに上回っている。特に、産業用電気料金を滞納した企業は、過去5年間で1万2000社から1万5000社へと25％増加した。滞納額も702億ウォンから1288億ウォンへと83．5％急増した。

なぜこのような事態になったのか。その原因は複合的だ。脱原発の余波とポピュリズムが絡み合っている。

急速な脱原発推進は電気料金の上昇を招いた。今年5月時点で韓国電力公社が購入する電源別の価格を見ると、太陽光はキロワット時あたり130．5ウォン、風力は123．6ウォンで、80ウォンの原子力に比べ約1．5倍高い。2022年の産業通商資源部の「単位発電量当たり投資費用分析」によれば、1キロワット時の発電に必要なコストは原子力が500ウォンであるのに対し、太陽光は3422ウォン（原子力の6．8倍）、風力は4059ウォン（8．1倍）かかる。

このため、文在寅（ムン・ジェイン）政府時期の2017年5月、産業通商資源部は「脱原発を推進するには2030年まで毎年電気料金を2．6％引き上げる必要がある」と政府に報告した。電気料金は2017年にキロワット時あたり109．53ウォンだったものを、2018年112．38ウォン、2022年124．53ウォンまで引き上げるべきだと見ていた。だが、実際に設定された料金は2018年108．74ウォン、2022年110．41ウォンにとどまった。最近急激に上昇した産業用電気料金は、当時抑え込まれていた「風船」が破裂した効果だ。2024年10−12月期に9．7％引き上げた際も、サムスン電子やSKハイニックスなど上位20社の電気料金負担は1年で1兆2000億ウォン増加した。仁川（インチョン）大学のソン・ヤンフン教授は「ただでさえ産業用電気料金の上昇で苦しい状況の中、このような傾向は製造業中心の産業構造を持つ我が国に大きな問題を引き起こす」と指摘した。

海外の先進国とは異なり、韓国では産業用電気料金への支援も少ないとユ教授は分析する。ドイツは2023年11月、最大280億ユーロ（約4兆9300億円）の電気料金補助金を導入した。英国は2027年から電力多消費企業の電気料金を最大25％引き下げる方針を実施する。中国も今年、産業用電気料金を最大16％引き下げた。自国の製造業を保護し、競争力を強化するためだ。ユ教授は「海外と違って特別な補助金がない状況でこのままエネルギー転換を進めれば、企業は生産を減らすか、あるいは海外移転（オフショアリング）するだろう」とし「産業用だけに集中した電気料金の引き上げは原価主義に正面から反する。家庭用・一般用・農業用電気料金を引き上げ、その余力で産業用電気料金を下げるべきだ」と提言した。

問題は、今後も追加の値上げ要因が山積していることだ。李在明（イ・ジェミョン）政府が重点事業として推進するAIデータセンターなどが建設されれば、電力使用量は急増することが予想される。さらに政府は、比較的安価な原発を追加する代わりに再生可能エネルギーの拡大を進める方針だ。

今年2月に発表された第11次電力需給基本計画（2024〜2038）修正案では、新規大型原発3基を建設する原案を改め、原発を2基に減らす代わりに太陽光発電を2．4ギガワット拡大することにした。国会立法調査処によると、この修正案通りにシミュレーションした場合、発電精算単価はキロワット時あたり0．49ウォン上昇し、全体の精算額も89兆1232億ウォンから89兆4497億ウォンへと3260億ウォン増加する見通しだ。