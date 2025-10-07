サッカー韓国代表への合流を控えたロサンゼルスFCのFW孫興慜（ソン・フンミン）の米メジャーリーグサッカー（MLS） 5試合連続ゴールはならなかった。

孫興慜は6日（日本時間）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのBMOスタジアムで行われたアトランタ・ユナイテッドとのMLSリーグ試合に1トップで先発出場した。試合終了までプレーしたが、得点はなかった。

秋夕（チュソク、中秋）当日に行われたこの試合は、孫興慜のプロデビュー後初めて5試合連続ゴールへの挑戦という点で注目された。8月にロサンゼルスFCに移籍して8試合で8得点の孫興慜は特に過去4試合で毎試合ゴールを決めていた。先月14日のサンノゼ・アースクエイクス戦（1得点）、18日のレアル・ソルトレイク戦（3得点）、22日のレアル・ソルトレイク戦（1得点）、28日のセントルイス・シティ戦（2得点）でゴールパレードを見せた。

10月のAマッチ期間の韓国代表チーム合流を控えた今回の対戦まで得点行進が続けば、孫興慜はプロキャリア初のリーグ5試合連続ゴールとなったが、この日は攻撃ポイントを追加できなかった。ロサンゼルスFCは後半41分のデニス・ブアンガのゴールでアトランタに1−0で勝利した。