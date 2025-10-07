◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に先発。5回まで相手打線をわずか1安打に封じる力投を見せた。

初回は2死からハーパーを四球で歩かせたが、ボームをニゴロ。4回にナ・リーグの今季本塁打王56発シュワバーを外角スライダーで空振り三振に仕留めるなど、相手上位打線に仕事をさせなかった。

5回2死からソーサに中前打を浴び、この試合初めて安打を許したが、次打者・マーシュを冷静に一ゴロに打ち取り、5つの0を並べた。相手先発左腕・ルサルドもドジャース打線を5回まで1安打無失点に封じており、両先発左腕が息詰まる投手戦を繰り広げた。

サイ・ヤング賞2度の実績を誇るスネルは今季、5年総額1億8200万ドル（約273億円）の大型契約を結び、ドジャースに加入。ただ、開幕から2試合に登板した後、左肩の炎症で4月から負傷者リスト入り。それでも8月に復帰すると、ポストシーズン（PS）に向けて状態を上げ、PS開幕戦となったレッズとのワイルドカード第1戦の先発に抜擢され、7回2失点と好投。チームの地区シリーズ進出に貢献した。