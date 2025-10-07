¤³¤ó¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ó¤ï¡Ä"ÁêÂ³Êü´þ¤Ç¤âÁð¤à¤·¤êµÁÌ³È¯À¸"¤È¤¤¤¦¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê
¢£ÁêÂ³Êü´þ¤·¤¿¤éÁòµ·ÈñÍÑ¤Ï¼«Ê¢¤Ê¤Î¤«
»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ëºÝ¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖÁòµ·ÈñÍÑ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉã¤Î¸ýºÂ¤«¤é»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁêÂ³Êü´þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ºâ»º¤òÊü´þ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡ÖÁêÂ³Êü´þÁ°¸å¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½èÊ¬¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢Ã±½ã¾µÇ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Áòµ·ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Í§¿Í¤Ï°ì°Â¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áòµ·ÈñÍÑ¤ò¡Ö¹áÅµ¡×¤«¤é»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹áÅµ¤Ï¡ÖÁÓ¼ç¤Ø¤ÎÂ£Í¿ºâ»º¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ä»º¤«¤é»ÙÊ§¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Æþ±¡ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â°Ê³°¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ê¤ª¶â¤Ë´¹»»¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤Ï¡¢½èÊ¬¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¤ª¶â¤Ë´¹»»¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢°ìÀÚ¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ìñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£
¢£¼Ö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÁêÂ³Êü´þ¤Ï¼ê¤³¤º¤ë
¸Å¼ÖÇã¼è¶È¼Ô¤ËººÄê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½èÊ¬¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»à¸å¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤òÄÌ¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Ö¤ÎÇäµÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô½½Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ëÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤ÎÁªÇ¤¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ËÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Ã±½ã¾µÇ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Îºâ»º²ÁÃÍ¤â¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¿Æ¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¼Ö¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëºâ»º¡×¤â¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¥×¥é¥¹¤Î°ä»º¤¬¶õ¤²È¤Î¤ß¡×¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×
»ä¤¬Éã¤Î°ä»ºÁêÂ³¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤½¤Îºâ»º¤Ï¡ÖÍÂÃù¶â¡×¤È¡Ö¶õ¤²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ã±½ã¾µÇ§¤·¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÁêÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤Î»à¸å¡¢¡Ö¶õ¤²È¡×¤ÏÇäµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¶õ¤²È¡×°Ê³°¤Ë¡¢¥×¥é¥¹¤Î°ä»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±½ã¾µÇ§¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Î°ä»º¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¶õ¤²È¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÌó8Ç¯´Ö¡¢Ìµ¿Í¤Î²È¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áð¤à¤·¤ê¤äÉô²°¤Î´¹µ¤¡¢¶áÎÙ¤Ø¤Î°§»¢¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÏ«ÎÏ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤âÇ¯6Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¿Æ¤Î²È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢600Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Íø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤òÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íø±×¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¸«½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆóÂ«»°Ê¸¤Î²È¤òÇä¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶õ¤²È¤Ï¡ÖÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶õ¤²È¡áÁêÂ³Êü´þ¡×¤Ï¡¢ºÇÁ±¤Îºö¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¸å¤Î²È¤Î´ÉÍý¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶õ¤²È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ËÈ¼¤¦´ÉÍýµÁÌ³¤ÎÈ¯À¸¾ò·ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¸½¤ËÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯4·î°ÊÁ°¤Ï¡ÖÁêÂ³Êü´þ¸å¤â´ÉÍýµÁÌ³¤¬È¯À¸¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¸½¤ËÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤·¤¿°Ê¾å¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤ò½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£µïÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÔË¡ÀêÍ¤È¤Ê¤ê¡¢·ºË¡¾å¤ÎÈ³Â§¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È²È¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²È¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬ÁªÇ¤¤·¤¿¡ÖÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¡×¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤ËÇ¤¤»¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä
ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢ÁêÂ³¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤ò´ÉÍý¡¦À¶»»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºâ»º¤ò¹ñ¸Ë¤Ëµ¢Â°¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤Ø¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ëü±ß¤«¤é100Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¿½¤·Î©¤Æ¤ë¼Ô¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤·¤¿¿Í¤¬¡¢ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤ÎÁªÇ¤¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³Êü´þ¤·¡¢ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤ÎÁªÇ¤¿½¤·Î©¤Æ¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¶â½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤ÎÁªÇ¤¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½¤ËÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤Î¤Û¤«¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÄ¸¢¤òÂç¤¤¯²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Èà¤é¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£¶õ¤²È¤ò´ÉÍý¤·Â³¤±¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤Î¿ÍÊª¤Ï¡ÖÇ¯¿ô²ó¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤ÏÉ¬¿Ü¡£´¹µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¶õ¤²È¤òÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯
°ìÊý¡¢¡Ö¸½¤ËÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ò´ÉÍý¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¶õ¤²È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶áÎÙ¤Î²È¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì¾ð¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁêÂ³Êü´þ¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦Ìµ´Ø·¸¤À¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤²È¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¡¢Éã¤¬»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¡¢Ìµ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤²È¤òÌó8Ç¯´Ö°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö¶á½êÌÂÏÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Áð¤à¤·¤ê¡¢²È¤Î´¹µ¤¡¢¶á½ê¤Ø¤Î°§»¢¤È¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½¤ËÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²È¤Î´ÉÍý¤Ï¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¤²È¤òÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤ÎÌÌÅÝ¤ä»Ù½Ð¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¶õ¤²È¤Î²ÁÃÍ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¡¢ÆóÂ«»°Ê¸¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢1¤Ä¤Î¼ê¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÊÊö ±ÑÂÀÏº¡Ê¤Ê¤¬¤ß¤Í¡¦¤¨¤¤¤¿¤í¤¦¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1969Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£¶È³¦»æ¡¦Í¼´©»æµ¼Ô¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¶È¤Ë¤Ä¤¯¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î¿ÍÊª¥ë¥Ý¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¡Ù¡Ø¡ÖÇÀ¶È¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥¡¼¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡ª¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ºî¤êÊý¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£Êì¤ÎËö´ü¤¬¤ó¡¢Éã¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÜ¤Î´ë²è¡¦½ÐÈÇ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²þÄûÈÇ¡¡70ºÐ¤ò¤¹¤®¤¿¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯ËÜ¡Ù¡ÊÆó¸«½ñË¼¡Ë¡Ø¿Æ¤Îºâ»º¤ò100¡ó°ú¤·Ñ¤°°ìÈÖ¤¤¤¤ÊýË¡¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡Ø¥Þ¥ó¥¬! Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¬ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥®¥â¥ó¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÁêÂ³¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ±ÊÊö ±ÑÂÀÏº¡Ë