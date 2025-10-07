「可愛い過ぎる写真が撮れました」辻希美、第5子と三男の2ショット公開「コアが夢を凄く可愛がってくれる」
タレントの辻希美さんは10月5日、自身のInstagramを更新。8月に産まれた第5子の次女と三男とのきょうだいショットを披露しました。
【写真】辻希美の次女＆三男のきょうだいショット
また、「最近コアが夢を凄く可愛がってくれる はぁ〜かわいいいいいい」と妹ができて、兄になった三男の様子も明かした辻さん。
(文:中村 凪)
「はぁ〜かわいいいいいい」」辻さんは「可愛い過ぎる写真が撮れました 2人とも笑顔でカメラ目線 キュン」とつづり、2枚の写真を投稿。次女を三男が抱っこしているショットです。1枚目では三男の目元は隠していますが、口元で笑顔なのが分かります。次女は、しっかりカメラ目線でにっこり満面の笑み。かわいいきょうだいショットにほっこり癒されます。
次女とのニューボーンショットも公開9月8日には「夢空（ゆめあ）のニューボーンフォト」と、新生児の次女との親子ショットを公開していた辻さん。こちらもほほ笑ましいすてきなショットです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
