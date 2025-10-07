タレントの辻希美さんは10月5日、自身のInstagramを更新。第5子と三男のきょうだいショットを公開しました。（サムネイル画像出典：辻希美さん公式Instagramより）

タレントの辻希美さんは10月5日、自身のInstagramを更新。8月に産まれた第5子の次女と三男とのきょうだいショットを披露しました。

【写真】辻希美の次女＆三男のきょうだいショット

辻さんは「可愛い過ぎる写真が撮れました　2人とも笑顔でカメラ目線　キュン」とつづり、2枚の写真を投稿。次女を三男が抱っこしているショットです。1枚目では三男の目元は隠していますが、口元で笑顔なのが分かります。次女は、しっかりカメラ目線でにっこり満面の笑み。かわいいきょうだいショットにほっこり癒されます。

また、「最近コアが夢を凄く可愛がってくれる　はぁ〜かわいいいいいい」と妹ができて、兄になった三男の様子も明かした辻さん。

次女とのニューボーンショットも公開

9月8日には「夢空（ゆめあ）のニューボーンフォト」と、新生児の次女との親子ショットを公開していた辻さん。こちらもほほ笑ましいすてきなショットです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)