◇ナ・リーグ 地区シリーズ第2戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

フィリーズとドジャースの間で争われているナ・リーグ地区シリーズは6日（日本時間7日）、フィラデルフィアで第2戦が行われ、試合前の始球式に故ロイ・ハラデイさんの息子、ブレイデンさんとライアンさんが始球式を行った。

この日は2010年10月6日、ハラデイさんがレッズ戦でプレーオフ史上2人目のノーヒッターを達成してから15周年。当時、ハラデイの相棒だったカルロス・ルイスさんが捕手を務め、ブレイデンさんとライアンさんがマウンドに立った。

ハラデイさんは2017年に飛行機事故で逝去したが、通算203勝で、フィリーズでも55勝を記録。背番号「34」は永久欠番となっているなど、依然として地元のヒーローとして記憶されているだけに、セレモニーでは息子たち、ルイスさんはファンから温かい拍手を浴びた。

その後の会見ではルイスさんは「ここにいられることは名誉だ」と感無量の表情。息子のライアンさんは「あれだけの多くの人の前で投げることでナーバスになった。父親の凄さが改めてわかったよ」と笑顔だった。（フィラデルフィア・杉浦 大介通信員）