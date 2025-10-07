有村架純の姉・有村藍里、話題の写真は一部加工 「謝る必要ない！」「よくみたらギュッってなってる」と反響
俳優・有村架純（32）の姉でタレントの有村藍里（35）が6日、自身のXを更新。先日投稿した1年間で約10キロ痩せた比較写真について、一部加工していたことを報告した。
【写真】顔が全然違う！10キロ減量で話題 一部加工した有村藍里の近影ショット
話題になったのは2枚の比較写真で、Xでは「1年かけて約10kg減量しました」と報告。「食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました。どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい」と伝えていた。
そして、１年間での変化がわかる写真にファンは「努力の結果が出てますね！」「何でこのアンパンマンの写メにしたの（笑）」「顔が全然違うやん」「10kgどこ痩せたの？なんて、思ってたけど…比べるとびっくり」「どちらも本当に美しいよ」などと反応していた。
その続報として有村は「右の画像、胸元の3つめと4つめのボタンの間にあった少しの隙間が気になってしまい、それを埋めるために加工しています。雑な加工になってしまって申し訳ございません」と説明した。
服装の部分を少し加工しており、これにファンは「そんなの気にする必要ないですよ」「どっちもかわいいです！謝る必要ないです！」「言われないと気づかないから大丈夫、気にしないで」「よくみたらギュッってなってるね」などと反応している。
