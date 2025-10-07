『ジョン・ウィック』シリーズにて、謎の「サムライ・ウエスタン」スピンオフ企画が進行中であることがわかった。

キアヌ・リーブス主演、チャド・スタエルスキ監督による『ジョン・ウィック』シリーズは、第1作『ジョン・ウィック』（2014）から第4作『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）まで4作品が発表されたのち、ドラマ「ザ・コンチネンタル:ジョン・ウィックの世界から」（2023）、アナ・デ・アルマス主演映画『バレリーナ：The World of John Wick』（2025）のスピンオフが製作されている。

米によると、『ジョン・ウィック』ユニバースの一作となるサムライ・ウエスタン企画は、脚本を日系アメリカ人のオースティン・オサナイ・エヴェレットが執筆。子役時代に日本でNHKドラマに出演し、10代から映画製作を始めたという経歴の持ち主で、『ツイスターズ』（2024）のリー・アイザック・チョン監督による新作SF映画『ザ・トラベラー（原題）』で脚本を担当。今後は「もしもスタジオジブリが『死霊館』を撮ったら」というコンセプトのホラー映画で長編監督デビューを果たす予定だ。

『ジョン・ウィック』サムライ・ウェスタン企画について、エヴェレットは「私が言えるのはそれ（脚本を執筆していること）だけ」と述べており、映画なのかドラマシリーズなのかもわかっていない。『ジョン・ウィック：コンセクエンス』には真田広之演じるシマヅ・コウジと、リサ・サワヤマ演じる娘のアキラが登場したが、「サムライ」だからといって日本人キャストの2人が続投するとも限らないのだ。

なお現在『ジョン・ウィック』シリーズでは、キアヌ・リーブス主演のメインシリーズ第5作と、ドニー・イェンが監督・主演を務める（タイトル未定）が準備中。サムライ・ウエスタン企画はいつ実現するのか、製作の正式発表はいつになるのか。

Source: