ドウェイン・ジョンソン『The Smashing Machine』アメリカで不調スタート ─ 高評価も興収ついてこず

ドウェイン・ジョンソンが伝説的レスラーのマーク・ケアーを演じるA24の伝記映画『The Smashing Machine（原題）』は2025年10月3日より本国アメリカで上映を開始したが、オープニング週末興収はわずか600万ドルと苦戦スタートを強いられた。

本作はMMA（総合格闘技）伝説の戦士、“スマッシング・マシン”ことマーク・ケアーの半生を描く。1990年代後半から2000年代前半に活動の絶頂期を迎え、日本では「霊長類ヒト科最強の男」と恐れられる活躍をみせたが、薬物依存に苦しみ、恋人との関係にも葛藤していた……。

『ワイルド・スピード』シリーズや『ブラックアダム』などパワフルなアクション映画で活躍する“ロック様”が、作家性重視のA24で複雑繊細な演技を見せる注目作。トロント国際映画祭でプレミア上映されると批評家からされ、15分以上に及ぶスタンディングオベーションで讃えられていた。米Rotten Tomatoesでも本記事時点でフレッシュ認定、観客スコアも78%と評判だ。

ところが、興収がついてこない。初週末の全米では3位で、2週目の『ワン・バトル・アフター・アナザー』1,100万ドルにも大きく引き離された。

1位はテイラー・スウィフトの新アルバムリリースに関連した作品『Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl（原題）』が3,300万ドル。これは、わずか2週間前に公開が発表された作品で、事前のマーケティングは主にスウィフトのSNSのみ。スウィフトといえば2023年のコンサート映画『テイラー・スウィフト: THE ERAS TOUR』でも爆発的人気を越していたが、再び映画興行の常識を変えるものとして話題を集めている。ちなみにスウィフトのInstagramフォロワー数は2.8億人で、ジョンソンは3.9億人である。

なお『The Smashing Machine』は製作費5,000万ドルと見られているが、現時点でその回収も厳しい見通しだ。これまで“世界一稼ぐハリウッド俳優”と持て囃されてきたジョンソンとしては、明らかに勢いの足らないスタートとなった。

ジョンソンは本作を機に演技派路線を探求。本作のベニー・サフディ監督と再タッグを組んで、鶏が親友である風変わりな老人“チキンマン”を演じる『Lizard Music（原題）』のため大減量に挑戦している。

Source: