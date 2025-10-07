【ばけばけ 第8話あらすじ】トキ、お見合い相手と対面
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第8話が、10月8日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
ついに貧乏脱出のチャンス。はじめてのお見合いに挑む、トキ（高石あかり）。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）、仲人の傳（堤真一）とタエ（北川景子）に見守られ、お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成）と対面。
2人はいい雰囲気に。帰宅後、夕食の場で感慨にふける松野家一同。そして告げられる、お見合いの結果はどうなるのか。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第8話／10月8日（水）放送
