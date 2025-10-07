ÀµÌçÎÉµ¬¡¢ÉñÂæ¡Ö½½ÆóÌë¡×¤Ç¤Î½÷ÀÌò¤Ë¡Ö±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡A¤§! group¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö½½ÆóÌë¡×¤¬10·î17Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢´î·à¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â·æºî¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö½½ÆóÌë¡×¤ò¡¢¸ÅÅµ¤«¤é¸½Âå·à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¿¹¿·ÂÀÏº¤¬±é½Ð¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥é¤òÀµÌç¤¬±é¤¸¤ë¡£ÀµÌç¤Ë¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤äËÜºî¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¿¹¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Î¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È°ÊÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯»íÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¹â¾°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸½Âå¤Î´¶³Ð¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´î·à¤Ç¤¹¤·¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£²ó¤Ï¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥é¤È¤¤¤¦½÷À¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Ìò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡½÷À¤ÎÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÅÁð¤âÀ¼¤âºî¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤ê¤Õ¤¬½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤ÏÆ°¤¤¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Êª¸ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¸ÞËë¤Ï°ì¸«´Ø·¸¤Ê¤¤»ö·ï¤¬Á´¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥ô¥¡¥¤¥ª¥é¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ø¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú´ï¤âÃÆ¤±¤ë¤ª¾î¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ·ùÌ£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤½¤ó¤Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥é¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Îø¤¹¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Ìò¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷¿´¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö¤½¤ì¤¬½÷¿´¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï½÷À¤¬±é¤¸¤ë¤è¤ê¤â°û¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÝµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Íý²ò¤Ç¤¤ë¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤¤á¤¯¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÃË¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÎø°¦´Ñ¤â¸½ºß¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤¤ì¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¾Ð¤¨¤¿¤ê¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¿¹¤µ¤ó¤ÈºÇ½é¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿º¢¡Ê2022Ç¯¾å±é¤Î¡Ö¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ê¥¯¥¹¥È¥ó¡×¡Ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Î¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¡×¡Ê2021Ç¯¤ËÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¼ç±é¤·¡¢¿¹¤¬±é½Ð¤ò¤·¤¿¡ÖRomeo and Juliet ¡½¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡½¡×¡Ë¤â¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¿¹¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÉñÂæ¤ò¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï1²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤ÈÇùÁ³¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ËÍ¤Ï¡ÖTouching the Void ¥¿¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥ô¥©¥¤¥É¡Áµõ¶õ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Á¡×¤È¤¤¤¦Á°±ÒÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢±é·à¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¸ÅÅµ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¸½¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤¤¤ï¤æ¤ë¸ÅÅµºîÉÊ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÅµ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»íÅª¤ÊÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î±é½Ð¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ª¹ñÊÁ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Çì¼ß¤ä¸ø¼ß¤È¤¤¤Ã¤¿µ®Â²³¬µé¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤µ¤¨Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤³¤ì¤«¤é¤Î·Î¸Å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Î²ÝÂê¤ä³Ú¤·¤ß¤Ï¡©
¡¡º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ÝÂê¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¤»¤ê¤Õ¤¬³Ð¤¨ÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·Î¸Å¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤³¤ÎºîÉÊ¤òº£¡¢¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀµÌç¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÃËÀ¤¬¥ô¥¡¥¤¥ª¥é¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¾Ð¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤»¤ê¤Õ¤âËÍ¤¬¸À¤¦¤È°ã¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿¹¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·àÅª¤Ê¤»¤ê¤Õ¤âÃËÀ¤ÎËÍ¤¬¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´î·à¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢ËÍ¤¬¥ô¥¡¥¤¥ª¥é¤ò±é¤¸¤ë°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎÎø°¦¤ËÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÀµÌç¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¤â¥é¥¤¥Ö¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó°ì¤Ä¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËèÆü¡¢Êª¸ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÉñÂæ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡ÝÉñÂæ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡¡¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë2»þ´Ö¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¤éÊª¸ì¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈó¾ï¤Ë·é¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÆü¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë2»þ´Ö¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆü¡¢²¿ÅÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤½¤¦¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¤âÉñÂæ¤ÎÊý¤¬¤è¤ê½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥á¥é¤¬Íè¤ë¡×¤È¤«¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥Ð¥¦¥È¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê1²ó1²ó¤Î¸ø±é¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤«¡×¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÌç¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¤¦¤½¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢Ä¾´¶¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ¾´¶¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢µ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¹¥¤·ù¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ´Ñ·à¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ñ·à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±é·à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡ÈÍ·¤Ó¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿È¹½¤¨¤º¡¢¸ä³Ú¤À¤È»×¤Ã¤Æµ¤·Ú¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤â¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Í½½¬¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÏÆþÌçÊÔ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÃ¤Ë´î·à¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡ÉñÂæ¡Ö½½ÆóÌë¡×¤Ï¡¢10·î17Æü¡Á11·î7Æü¤ËÅÔÆâ¡¦Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¡¢11·î15Æü¡Á21Æü¤ËÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://twelfth-night.com