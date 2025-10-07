令和の男性が子供を作った・作らなかった「本当の理由」。匿名で明かされた、衝撃的な本音

母親になった女性が被る社会的不平等は多い。採用や昇進での不利、休職によるキャリアの断絶、家事育児負担の多さ、所得の減少……。それらに対する異議申し立ては、昨今SNSやウェブ記事などで、頻繁に発信されるようになった。

その一方で、父親になった男性の不満や苦悩は、女性のそれほどは発信されない。女性が長年被ってきた不都合や不平等に比べれば、男性が感じるのは「取るに足らないこと」「単なるわがまま」であると言われてしまうからだ。

しかし、男親には男親ならではの深刻な葛藤がある。

そこでルポライターである筆者は、子供のいる中年男性たちに匿名かつ妻のいない場所で胸の内を語ってもらい、『ぼくたち、親になる』（太田出版）という本にまとめた。その中から、彼らが発したショッキングな言葉をいくつかピックアップしてみたい。

子供は人生の不利益？

まず、子供ができたことで「人生に不利益を被った」と感じている男性たちの胸の内だ。

「共働きで子供を持つというのは、仕事上はすごいハンデ」（Aさん、43歳／12歳と7歳の父）

書籍編集者のAさん。育児に時間を取られた結果、編集者の生命線であるインプット量が不足し、もう最前線では戦えない……という口惜しさを語っていた。仕事に思う存分没頭できないという彼の不満は妻との関係を悪化させ、2年前から妻子と別居している。

「もともと完璧に仲のいい夫婦が、その状態のまま、完璧に仲のいい夫婦であり続けたいなら、子供なんか作っちゃだめ」（Bさん、40代／1歳の父）

Bさんは子供ができたせいで、「妻という生涯最高の友と交流する至福を失った」と、大きく落胆していた。妻は1歳の子供にかかりきり。最愛の妻と5分たりともじっくり対話できないことが我慢できないのだ。子育ての大変な時期が一段落するまで待てばいいのでは、という意見には、「待てない。その瞬間に沸き起こった気持ちは、その瞬間だけのもの」と耳を貸さない。

「僕と妻との間に起こっているいざこざは、100％子供がいることによって生じています」（Cさん、49歳／16歳と15歳の父）

雑貨店を営むCさんは、2人の子供を養うため、過酷なダブルワークで毎日の睡眠時間が5時間を切る生活が数年間続いているが、妻（パート勤務）の理解がないと激しく憤っていた。「自分は世帯収入の8割近くを稼いでいるのに、妻は家事を自分に押し付け、労いも感謝もない」。ただ「子供さえいなければ、ここまで険悪にならなかった」とも。下の子が成人する5年後に、熟年離婚するかどうかを決めるそうだ。

「子持ち」は人間的成熟の証し？

次に「子持ち極右」とでも呼ぶべき男性たちの発言だ。彼らは、人はある年齢に達したら子供を作るのが当たり前、親になるのは人間的成熟の証し――と主張するが……。

「身体的・経済的に子供を持てる状況にあるのに『持たない』って宣言してる人、アホだなと思います」（Dさん、43歳／6歳と4歳の父）

伝統的家族観の持ち主を自認するDさんの持論は、「趣味の探求によって人生で得られるものには限界がある」。そういう人たちが歳を取ってから「今からでも子供が欲しい」と言っているのを見ると、心からかわいそうだなと思う――と言い放った。

「子供がいない人は、すごく汚い言葉でいうと〈エラー値〉」（Eさん、44歳／5歳と2歳の父）

以下はEさんの説明だ。あえてそのまま引用する。「人間は子供を作って当然。あえて子供を作らないというのは、どこかに問題がある」「人類に子供を作らない選択をする人がこれだけ出てきたというのは、それだけ多様性に富んだ遺伝子プールができ上がってるってこと」「エラー値がいくつもあったほうが、結果としての出力は豊かになる。つまり、子供を作る人がいるのは、子供を作らない人がいるから」。……この理屈についてこれるだろうか？

子供を作った本当の理由

なぜ子供を作ったかと誰かに聞かれたら、「子供が好きだから」「家族を作りたかったから」「パートナーとの愛の結晶だから」と答えざるをえないのが、この社会。しかし、人に言わない真の理由を胸に秘めている父親もいる。

「お前のキャリア、こっからどう伸びるんだ？ どう考えたって、てめえの天井見えてるだろって考えたら、子供作るのもいいなって」（Fさん、49歳／6歳の父）

フリーライターとして活動するFさんが子供を作った理由は、キャリアの天井が見えたから。音楽や映画に対する情熱が40歳を過ぎて急速に冷め、ライターとして「上」を目指す気力がなくなり、「育児が仕事の邪魔になっても全然構わない」と感じはじめたという。「この先は、ゆっくり消化試合みたいにキャリアが終わっていく」と口にするFさんの表情は、とても穏やかだった。

「子供がいなくて困ることは当初からひとつもありませんでした。欲しかったのは妻」（Gさん、51歳／2歳の父）

子供時代が楽しくなかったため、親になってそれを追体験するのが嫌だという理由で長らく子供が欲しくなかったというGさん。しかし2度目の結婚で17歳年下の妻から子供を求められて承諾した。その理由は「この先の人生にもし何か面白いことが起こるとしたら、僕が〈予定外〉の行動を取るしかない」と考えたから。現在でも「一家団らんには興味がない」そうだ。

「僕の子作りは、いわば実験なんです」（Hさん、50歳／4人の子の父）

東大卒、妻は超高給取りというHさん。彼は塾講師をする中、「できない子って、なんでこんなにできないんだろう？」という疑問を抱いたが、かなり幼少期まで遡らなければその謎は解明できないと悟り、自ら子供を作って最初からじっくり観察しようと思いつく。妻も意気投合し、最終的に男2+女2、合計4の「サンプル」を獲得。見事、その知的好奇心を満たした。

子供が欲しくない本当の理由

最後に、子供を持たない選択をした男性たちにもその理由を聞いた。言葉の端々に今という時代が凝縮されている。

「子供がいると、人生が翻弄されるじゃないですか」（Iさん、44歳／事実婚パートナーあり、子供なし）

高収入の仕事についているIさんが人生でもっとも大事にしたいのは、平穏な時間。子供がいることで思うような仕事の仕方ができなかったり、子供についてあれこれ心配が生じたりするのは、絶対に避けたいという。「養うべき子供がいると、人生で身動きが取れなくなる」がIさんの持論だ。

「『子供なんて作ってたら、いい建築なんてできない』という刷り込みがあった」（Jさん、50歳／法律婚パートナーあり、子供なし）

超優秀な父と兄の存在によって、「早く何者かにならねば」と大学時代から焦っていたというJさん。建築家を目指していたが、大学で師事した教授や師匠も皆子供がいなかったため、「実績を残している建築家は子供なんか作らない」という考えに染まる。ただし、それはひとり目の妻の話。離婚後に再婚した妻との間には子供が欲しくなった。理由は「妻の子供時代に会いたかったから」。しかし運命は残酷だ。ふたりの間に子供ができることはなかった。

「神様、どうか子供ができませんように」（Kさん、40歳／法律婚パートナーあり、子供なし）

Kさんいわく「妻は甘やかされて育ったため、どんな仕事も長続きせず、最終的に〈母親になること〉で人生の逆転を狙おうとしていた」。Kさんは呆れたものの、精神のバランスを崩した妻の意向を無視するわけにもいかず、とりあえず妊活だけは敢行。しかし心の中ではできないことを祈っていた。結果、妊娠には至らず、Kさんは「ほっとした」と漏らした。

普通の人たちの腹の底

これらの言葉を不快に思う人も当然いるだろう。しかし彼らは至って普通の一般男性だ。皆、ちゃんとした社会人で、対外的な常識があり、礼儀も正しい。筆者の主観ながら平均以上に仕事ができそうでもあった。

無論、彼らは表立ってこんなことは言わない。妻にはもちろん、職場の同僚や同性の友人にも、胸の内は明かさない。でも、心の中では思っている。匿名取材だからこそ話してくれたのだ。

話を聞いた男性のひとりが、こんな話、他では絶対にしませんよと言ったあと、薄笑いを浮かべながらつぶやいていた。

「だって、“事実陳列罪”になりますからね」

