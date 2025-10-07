米大リーグのポストシーズンは６日（日本時間７日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、ドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東地区１位）と敵地フィラデルフィアで対戦している。

今季のナ・リーグ本塁打王を激しく争ったドジャースの大谷翔平と、フィリーズのカイル・シュワーバーが、「直接対決」で迎えたこの地区シリーズ、ともにまだヒットが出ていない。第１戦で１番・ＤＨの大谷は４打数１四球で４三振、２番・ＤＨのシュワーバーは４打数３三振。

迎えた６日の第２戦も大谷は見逃し三振と二ゴロ、シュワーバーも第１打席の左飛に続いて、走者を一塁に置いて迎えた三回の第２打席では一走が飛び出してタッチアウト。仕切り直しの打席となった四回は先頭で空振り三振。フィリーズ・ルサルド、ドジャース・スネルの両左腕の快調な投手戦で試合前半は静かに進行している。

レギュラーシーズンでは５６本塁打のシュワーバーが１本差で大谷を抑えるハイレベルのタイトル争いとなったが、先に目覚めるのはどちらか。（デジタル編集部）