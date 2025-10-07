ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤Î¶öÁ³¤¹¤®¤ë¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÂ·¤¤¤È¤Ï¡ª¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÎÅÁ¤ï¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÈÁø¶ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ï¥Ê¥³¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î´Ñ·à¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¡É¤¬¤¤¤¿¶öÁ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÂ·¤¤¤È¤Ï¡ª¡×Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¿Æ»Ò±é¤¸¤ëËÌÀî·Ê»Ò¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤Î¡È¶öÁ³¤¹¤®¤ë¡É¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÌÀî¤¬ºÂÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¡¢ÎÙ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤¬¡£ËÌÀî¤¬²£¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Ï²áµî¤Ë±Ç²è¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤òÈäÏª¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÀî¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±Æü¡¢ÈÄ³À¤âX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥«¡¼¥¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÌÀî¤È¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ËÌÀî¡¢¥Ï¥Ê¥³¤È¤ÎµÇ°5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÊìÂ©»Ò¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¡ÖÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¤ÈÎÙ¤È¤Ï¡ª¤Ð¤±¤Ð¤±¿Æ»Ò¤Ç¤Î´Ñ·à¡¢¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î±ï¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÂ·¤¤¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¾Ð¡ª¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÎÅÁ¤ï¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¸«¤ì¤ë¤Î¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
