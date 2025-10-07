高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第２週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第8回が10月8日に放送予定です。

【写真】タエは真剣な表情で…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月8日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ついに貧乏脱出のチャンス！はじめてのお見合いに挑む、トキ。

司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）、勘右衛門（小日向文世さん）、仲人の傳（堤真一さん）とタエ（北川景子さん）に見守られ、お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成さん）と対面。

2人はいい雰囲気に。帰宅後、夕食の場で感慨にふける松野家一同。

そして告げられる、お見合いの結果はどうなるのか？