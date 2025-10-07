＜隠す義母｜16年目の記録＞「最悪な嫁」「病人責めて楽しい？」逆ギレ義母にイラッ【第6話まんが】
私（カナ）は夫のマサトと3人の子どもたち、ユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）との5人家族です。賑やかで幸せな日常を送りながら、夫と結婚できて本当に良かったと思っていました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そして一人っ子だと思っていた夫には、20年以上引きこもっているお兄さんがいると告げられました。結婚して16年、ずっと隠されつづけてきたのです。今後について話し合いたくても、夫は逃げてばかりでした。
私は義母に思いをぶつけます。「分かりますか？ 16年間騙されつづけて、さらに未来に向けての不安を突然背負わされた私の気持ち……」でも今考えないといけないのは、この先どうするか。子どもたちにも大きく影響することです。
「ヒロキが立ち上がる日を待ち望んでいる……そんな私たちの気持ちが分からないの？」義母の声は震えていました。「今までだって迷惑かけていないんだから、これからも迷惑かけないってこと以上、伝えることはありません！」
夫じゃ埒が明かなかったので義母に連絡してみると、まさかの逆ギレ！ まるで自分は被害者で、問い詰めてくる私の方が悪者であるかのような口ぶりです。
義母いわく、自分たちが今までいかに義兄の引きこもりで苦しんでいたかを、私は全然分かっていないと……。「最悪な嫁」「本当に残酷な人ね！」「私のことを責めて楽しい？」義母はそんなふうに感情的に叫ぶと、電話を切ってしまいました。
義母に電話したところで結局何も前に進まず、私には疲れが残っただけ。いっそうモヤモヤさせられて終わったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
