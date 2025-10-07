日本女子OPからネクヒロへ！ 規格外パワーヒッター・郡山瞳のテーマは「あいまいに刻まない」
＜CR?ATION DREAM CUP 事前情報◇6日◇ザ・セントナイン東京（千葉県）◇6084ヤード・パー72＞日本最高峰の舞台からネクヒロへ。先週の「日本女子オープン」に出場した郡山瞳は、課題を手にしてツアー外競技・マイナビ ネクストヒロインツアーにきた。
【写真】ネクヒロOG“アオカナ”の最新ドレス姿
日本女子オープンでは、2次予選で敗退したプロテストと「同じミスをしてしまった」と振り返る。2日目のスタートホール、ティショットを池の横に置きに行くはずが、「欲をかいて飛ばそうとしてしまった。ひっかけて池に入ってしまいました」と苦笑い。「76」と崩して予選通過を逃した。その教訓を胸に、今週は「あいまいに刻まない」ことをテーマにする。日本女子オープンと比較すれば今大会は距離が短いものの、この日11フィートだったグリーンは郡山も驚く仕上がりで、「女子オープンの初日と同じくらいに感じました」と話す。夕方の雨でスピードはやや落ちる可能性があるが、コース攻略のポイントには高速グリーンと自身のマネジメントの徹底を挙げる。ドライバーの平均飛距離は265ヤード。ネクヒロ屈指のパワーヒッターだ。「2打目はウェッジで打つことが多くなりそう。パー4では打ちやすい距離を残すことに集中して、パー5は2オンを狙ってイーグルを獲れるように攻めていきたいですね」。先週の悔しさから学んだことをしっかり意識し、自身出場2試合連続優勝をつかみにいく。（文・小路友博）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
