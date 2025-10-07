7日（火）は雲の多い一日で、折りたたみ傘があると安心です。関東は夏の暑さから一転、涼しい空気になるでしょう。

＜7日（火）の天気＞

日本の北に高気圧、南に台風があって、その間に前線がのびています。東北〜中・四国にかけて広い範囲で雲が広がり、ところどころでにわか雨がありそうです。本降りにはなりませんが、お出かけには折りたたみ傘があると安心です。

北海道や東北北部、九州、沖縄では日差しがありますが、夕方頃から雲が多くなり、ポツポツと雨の降り出すところがありそうです。北海道旭川では夜遅くに雷雨になる見込みです。

＜予想最高気温＞

関東では前日より大幅に低く、北風が吹いて涼しく感じられそうです。西日本は暑さが続き、沖縄では真夏の陽気になるでしょう。

札幌 19℃（±0）

仙台 21℃（ -4）

新潟 25℃（±0）

東京 25℃（ -4）

名古屋 27℃（ -4）

大阪 29℃（ -1）

鳥取 28℃（±0）

高知 30℃（ -2）

福岡 32℃（＋3）

那覇 33℃（＋1）

＜台風情報＞

午前6時現在、台風22号は日本の南を西北西に進んでいます。このあとはカーブするように進路を北〜東に変えて、9日（木）は東海〜関東の南海上やや離れたところを進む見込みです。台風が通過する伊豆諸島では大荒れの天気になりそうです。本州でも沿岸部を中心に暴風や高波に気をつけてください。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

8日（水）は台風周辺の湿った空気や前線の影響で、くもりや雨になるでしょう。9日（木）は台風の進行速度によっては早めに晴れてくるかもしれません。気温は少しずつ下がっていくものの、九州や四国では30℃近い暑さが続く見込みです。沖縄は9日（木）以降くもりや雨の日が多く、真夏日が続くでしょう。

■札幌〜名古屋

8日（水）は前線が通過するため北日本や北陸で雨が降り、9日（木）以降一気に気温が低くなりそうです。札幌では朝はひとケタの冷え込みが続くようになるでしょう。

関東や東海も台風周辺の湿った空気の影響で、8日（水）〜9日（木）にかけて雨が降りやすくなる見込みです。土日は名古屋でもようやく涼しさを感じられそうです。