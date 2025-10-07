小悪魔的実母がヤバい…！ 母であることを免罪符に圧をかけてくる!?
「身近に敵あり」なんて事態が本当に起こったらどうしますか？ 結婚した後の義父母トラブルは世の中に溢れていますが、意外と実の母親とトラブルになるケースも。
悪気なく振る舞って迷惑をかけているならまだしも、まるで小悪魔のように計画的に実の子どもをおとしめているとしたら…。
育ての親には親孝行したい、そんなまっすぐな気持ちが踏みにじられる事態に、平静を保てる自信がありません。
実兄も頼りにならないなら、母さんには俺しかいない…！
あれ…結婚式が終わったらすぐ同居なんだっけ…？ 義母の同居への前向き具合に驚いてしまった妻の姿が目に浮かびますよね。でも夫は義母を見捨てることはできない様子…。いったい同居話はどうなってしまうのでしょうか。
それにしても、実母がわが子に何か企んでいる姿には背筋が凍るものがありますね…。
＞＞【まんが】義母の優しさは本物ですか？
続いて紹介するのは、結婚後、実家の近くに済んだ娘のエピソードです。
女手ひとつで育ててくれた母に親孝行したい！でも…
親孝行したい、そんな娘の気持ちを都合よくつかっていく実母…。横で見ている夫も心配を隠しきれません。このあと実の妹も登場してさらなる事態に…。夫は義母から妻を守ることができるのでしょうか。
＞＞【まんが】妻にタカる義母たち
「私の子どもは、きっと私を見捨てない」そんなふうに高をくくっている実母たちはいったいどうなってしまうのでしょうか。
＞＞【まんが】義母の優しさは本物ですか？
＞＞【まんが】妻にタカる義母たち
(ウーマンエキサイト編集部)