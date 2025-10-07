日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2995（+21.0 +0.71%）
ホンダ 1599（+10 +0.63%）
三菱ＵＦＪ 2337（+21 +0.91%）
みずほＦＧ 4872（+82 +1.71%）
三井住友ＦＧ 4110（+57 +1.41%）
東京海上 6324（+81 +1.30%）
ＮＴＴ 157（+0.8 +0.51%）
ＫＤＤＩ 2363（+0.5 +0.02%）
ソフトバンク 217（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 8531（+97 +1.15%）
三菱商 3576（+50 +1.42%）
三井物 3767（+57 +1.54%）
武田 4376（+12 +0.27%）
第一三共 3934（+29 +0.74%）
信越化 5242（+57 +1.10%）
日立 4491（+15 +0.34%）
ソニーＧ 4526（+34 +0.76%）
三菱電 4064（+59 +1.47%）
ダイキン 18119（+94 +0.52%）
三菱重 4168（+66 +1.61%）
村田製 2944（+32 +1.10%）
東エレク 31577（+1007 +3.29%）
ＨＯＹＡ 22828（+263 +1.17%）
ＪＴ 4956（+20 +0.41%）
セブン＆アイ 1987（+12.5 +0.63%）
ファストリ 48072（+362 +0.76%）
リクルート 8037（+76 +0.95%）
任天堂 12865（0 0.00%）
ソフトバンクＧ 21505（+705 +3.39%）
キーエンス（普通株） 61011（+521 +0.86%）
