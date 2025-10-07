日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2995（+21.0　+0.71%）
ホンダ　1599（+10　+0.63%）
三菱ＵＦＪ　2337（+21　+0.91%）
みずほＦＧ　4872（+82　+1.71%）
三井住友ＦＧ　4110（+57　+1.41%）
東京海上　6324（+81　+1.30%）
ＮＴＴ　157（+0.8　+0.51%）
ＫＤＤＩ　2363（+0.5　+0.02%）
ソフトバンク　217（-0.1　-0.05%）
伊藤忠　8531（+97　+1.15%）
三菱商　3576（+50　+1.42%）
三井物　3767（+57　+1.54%）
武田　4376（+12　+0.27%）
第一三共　3934（+29　+0.74%）
信越化　5242（+57　+1.10%）
日立　4491（+15　+0.34%）
ソニーＧ　4526（+34　+0.76%）
三菱電　4064（+59　+1.47%）
ダイキン　18119（+94　+0.52%）
三菱重　4168（+66　+1.61%）
村田製　2944（+32　+1.10%）
東エレク　31577（+1007　+3.29%）
ＨＯＹＡ　22828（+263　+1.17%）
ＪＴ　4956（+20　+0.41%）
セブン＆アイ　1987（+12.5　+0.63%）
ファストリ　48072（+362　+0.76%）
リクルート　8037（+76　+0.95%）
任天堂　12865（0　0.00%）
ソフトバンクＧ　21505（+705　+3.39%）
キーエンス（普通株）　61011（+521　+0.86%）