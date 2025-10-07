それはないよ！大谷翔平 まさかの5打席連続三振で不満顔に



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

やや不満げな表情でベンチに戻らざるを得なかった。

ドジャースの大谷翔平（31）はフィリーズとの対戦となったナショナル・リーグディビジョンシリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席はルサルド（28）のチェンジアップに手が出ず、見逃しの三振。

第1戦も含め、四球を挟んでこれで5打席連続三振となった。

第1戦もフィリーズの先発サンチェス（28）、ストロム（33）に苦しめられたが、投手との二刀流起用で集中できなかった面もあり、今日の試合では巻き返しが期待されていた。

実際、ルサルドが最初に投じた2球はしっかりと見極めて2-0とした。

しかし、3球目のストレートが外角の低めに決まると、続くストレートも同じコースに来たが、いずれも見送り。審判の低めのジャッジを測るかのようにみて、並行カウントに。

このあと5球目は際どいところへのチェンジアップだったが、これはカットした。

そして運命の6球目。ルサルドが投げたのはチェンジアップ。コースは先ほどの球より低く、ボールに見えるコースだったが、主審の判定はストライクで見逃しの三振。

2試合に跨ぐまさかの5打席連続三振という不名誉な結果となった。

この判定に納得がいかなかったのか、大谷にしては珍しく不満そうな表情を見せてベンチへと下がって行った。

前の試合と比べ左打者の低めのコースが広く感じる判定だっただけに不満があったのかもしれない。

だが、試合はまだ始まったばかり。リベンジの一発に期待したい。

