「R2R DACカード(XD05PRO専用)」

オリオラスジャパンは、xDuooの DAC内蔵ヘッドフォンアンプ「XD05PRO」向けの専用DACモジュールとして、「R2R DACカード(XD05PRO専用)」を10月7日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は27,500円前後。

多くの有名ブランドのODMを手がけてきたShenzhen xDuoo Technologyが、自社ブランドとして立ち上げたのがxDuoo。これまでに100以上のモデルを設計し、ユーザーのニーズに応えるための特許技術も保有している。

R2R DACカードは、“Mellow Vinyl Sound”をコンセプトに、本格的なアナログレコードのような滑らかな音質を味わえるという製品。

このために、物量と精密R2R抵抗ラダー、FPGA補正アルゴリズムによる独自アーキテクチャを開発。R2R方式はシンプルに抵抗比でアナログ信号を生成するため、演算による色づけがなく、より自然でアナログライクな音を得やすいという。

32bit構造の抵抗ラダーネットワークを左右独立で構成。64chアナログスイッチ×8基、合計128本の高精度抵抗を搭載し、1/1000精度・低温度ドリフトを確保することで倍音成分を濁りなく描写し、信号に忠実で安定した再生を追求。

R2R方式において、多くの製品はオーバーサンプリングやデジタルフィルタを介してDSD信号を処理するが、これらの演算にはジッターやプリリンギングといった副作用があるため、あえてオーバーサンプリングを行なわず、元のサンプリングレートのまま余計な演算を加えずデコード。信号経路の加工を最小限に抑え、極めてアナログライクなナチュラルで滑らかな響きを再現したという。