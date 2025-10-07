東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値150.35　高値150.48　安値149.05

152.30　ハイブレイク
151.39　抵抗2
150.87　抵抗1
149.96　ピボット
149.44　支持1
148.53　支持2
148.01　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1711　高値1.1731　安値1.1652

1.1823　ハイブレイク
1.1777　抵抗2
1.1744　抵抗1
1.1698　ピボット
1.1665　支持1
1.1619　支持2
1.1586　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3485　高値1.3490　安値1.3417

1.3584　ハイブレイク
1.3537　抵抗2
1.3511　抵抗1
1.3464　ピボット
1.3438　支持1
1.3391　支持2
1.3365　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7950　高値0.7994　安値0.7947

0.8027　ハイブレイク
0.8011　抵抗2
0.7980　抵抗1
0.7964　ピボット
0.7933　支持1
0.7917　支持2
0.7886　ローブレイク