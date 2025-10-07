東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値150.35 高値150.48 安値149.05
152.30 ハイブレイク
151.39 抵抗2
150.87 抵抗1
149.96 ピボット
149.44 支持1
148.53 支持2
148.01 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1711 高値1.1731 安値1.1652
1.1823 ハイブレイク
1.1777 抵抗2
1.1744 抵抗1
1.1698 ピボット
1.1665 支持1
1.1619 支持2
1.1586 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3485 高値1.3490 安値1.3417
1.3584 ハイブレイク
1.3537 抵抗2
1.3511 抵抗1
1.3464 ピボット
1.3438 支持1
1.3391 支持2
1.3365 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7950 高値0.7994 安値0.7947
0.8027 ハイブレイク
0.8011 抵抗2
0.7980 抵抗1
0.7964 ピボット
0.7933 支持1
0.7917 支持2
0.7886 ローブレイク
