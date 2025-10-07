レンジに入れて放っておくだけ！「さつまいも」の副菜があと一品に◎

調理が面倒に感じる「さつまいも」

秋のこの時期、旬を迎える野菜といえばさつまいも。ホクホクしておいしいけれど、調理が少し面倒なイメージがありませんか？また独特の甘みは、スイーツにはいいけれど、おかずにはちょっと合わないと思っている人が多いかもしれません。そこで今回は、簡単に作れて、しかも白いごはんにぴったりの副菜をご紹介！これを読んだら、さつまいも＝面倒、スイーツ向けというイメージが吹き飛ぶことウケアイです。



レンジにお任せのバリエ

今回ピックアップしたのは、電子レンジで作れる副菜。どれもレンジに入れて放っておくだけでいいので、メチャクチャ簡単です。いろいろ作ってストックしておくと、あと一品足りないときやお弁当のおかず、おつまみとして大活躍してくれます。



甘じょっぱさがクセになる〜！

白いごはんが欲しくなる

ごまが香ばしい〜！

スイーツみたいでおいしい

バターとさつまいもは好相性！

いかがですか？秋の遠足やいも掘りなどでお子さんが持って帰ってきたり、スーパーでリーズナブルにさつまいもが手に入るこの時期。どうやって調理しようか？と悩んだときは、ぜひ今回ご紹介したレシピを活用してください。どれもレンチンでOKなので、忙しいときでもサッと作れて便利です。甘いおかずはお子さんにも大好評！さっそくお試しあれ。 (TEXT:森智子)