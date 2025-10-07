拭き取るだけで簡単！メイクブラシ専用の洗浄剤がウエルシア薬局「からだWelcia」から登場したよ。

ウエルシア薬局のプライベートブランド「からだWelcia」では、2025年10月2日から、メイクブラシ専用洗浄剤「拭き取るだけなの！5秒で感動メイクブラシクリーナー」を販売中です。

水洗いや乾かす時間不要

毎日のメイクに欠かせないメイクブラシは、ファンデーションや皮脂汚れがたまりやすく、そのままにすると化粧ノリが悪化するだけでなく、雑菌の繁殖による肌トラブルの原因にも。

とはいえ、定期的な洗浄が必要と分かっていても、水洗いは「手間がかかる」「乾かすのに時間がかかる」ことから、忙しい毎日の中ではついつい後回しになりがちです。

「もっと簡単にブラシを清潔にしたい」「水洗いの手間をなくしたい」という声に応え、累計26万本を販売したという「5秒で感動メイクブラシ」シリーズから新商品が登場しました。

ティッシュやコットンに3〜4プッシュして、ブラシをなでるようにやさしく拭き取るだけで、汚れを瞬時にオフ。水洗い不要で速乾タイプのため乾かす時間も必要なく、拭き取り後すぐにブラシが使えます。

朝のメイク前や外出前にもサッと使えて便利です。

抗菌成分のグレープフルーツエキスを配合し、雑菌の繁殖を防いでブラシを清潔に保ちます。無香料、無着色、シリコンフリーで、日常的に安心して使えるやさしい処方を採用しています。

内容量は80ml。価格は798円です。

詳細は公式サイトの商品ページから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部