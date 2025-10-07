Â¼À¾¤È¤ª¤ë»á¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Ê¤éÄ¨²üÌÈ¿¦¤´¤È¤´Ö°ã¤¤¡×¹â»Ô»á¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÄËÎõ
Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎAV´ÆÆÄ¡¢Â¼À¾¤È¤ª¤ë»á¡Ê77¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£4ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤é¤Î¡È»öÁ°Í½ÁÛ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Â¼À¾»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¯¼£µ¼Ô¤äÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÇÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ê¤éÄ¨²üÌÈ¿¦¤´¤È¤´Ö°ã¤¤¡¢°ìÂÎ²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥Ü¥±¥«¥¹¡×¤ÈÄËÎõ¤ÊÉ½¸½¤â¸ò¤¨¡¢½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅÄºê»ËÏº»á¤ÏTV½Ð±é¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ø¤Þ¤º¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡¢¼«Ê¬¤Î¼èºà¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡Ù¡£²¿½½»þ´Ö¤â¥è¥¿ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÁíºÛÁª·èÁªÅêÉ¼³«É¼Ä¾Á°¤Þ¤Ç¾®Àô»á¤Î¾¡Íø¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃøÌ¾¤ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄùõ»ËÏº»á¤¬6Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡Ö¤Þ¤º¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ä¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡£¼èºà¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼èºà¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤¿·ï¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£