

「誰からも嫌われない」を目指した結果、「誰とも深くつながれない」という皮肉な現実にたどり着いてしまいます（写真：taa／PIXTA）

「もう少しうまく伝えたい」「人間関係をもっとラクにしたい」「むやみに嫌われたくない」と、毎日のコミュニケーションシーンで思うことはありませんか？ そんなときに使える「考え方」を、『誰からも好かれる感じがいい人の伝え方』の著者・ゆりかさんに教えてもらいました。

「できるだけ嫌われたくない」

「みんなに感じよく思われたい」

「波風を立てるのは苦手…」

もしもあなたがこんな風に考えているなら、ちょっと立ち止まって考えてみてください。

その努力の結果、本当に満足のいく人間関係を築けていますか？

なぜか虚しい…「八方美人」の知られざる現実

「あの人って本当にいい人よね」

そう言われるたびに、なぜかほっとする反面、心の奥で小さな虚しさを感じている。

誰に対してもニコニコ笑顔。誰からも嫌われないように、いつも気を遣っている。表面的には多くの人とうまくやっている。

でも、ふと気がつくと……

「本当に何でも話せる相手って、いるかな？」

「困ったとき、本気で頼れる人って、誰だろう？」

そんな疑問が頭をよぎったりしませんか？

実は、これは現代の「いい人あるある」なんです。SNSのフォロワーが何千人もいるのに、本当に心を許せる相手がいない。職場でも学校でも当たり障りなくやっているけれど、どこか表面的で薄っぺらい関係しか築けていない。

「誰からも嫌われない」を目指した結果、「誰とも深くつながれない」という皮肉な現実にたどり着いてしまうのです。

では、どうすれば本当に相手の心に響くコミュニケーションができるのでしょうか？

具体例で考えてみましょう。

友人を映画に誘うとき……

×「嫌われたくない」パターン

「えっと……もしよかったら、時間があるときで全然構わないんだけど……もしかして映画とか、見に行けたりするかな？ どうかな？」

〇「相手のことを考えた」パターン

「この前アクション映画が好きって言ってたよね？ 今度の土曜に新作やるんだけど、一緒に行かない？ 部活の後でも間に合う14時の回があるよ」

違いは明らかですよね。

前者は一見、やさしそうに聞こえますが、内容があいまいで、相手は「どう答えればいいかわからない」状態になってしまいます。

後者は、相手の好みやスケジュールまで考慮した具体的な提案。だからこそ、相手も「この人は私のことをちゃんと考えてくれているんだな」と感じて、前向きに検討してくれるのです。

ここに重要なポイントがあります。人は"嫌われない言い方"では動きません。"自分のことを理解してくれている"と感じる具体的な言葉に心を動かされるのです。

もう一つ例を見てみましょう。

クラスメートに勉強を教えてもらいたいとき……

自分視点の頼み方

「お疲れさま！ 宿題手伝って！ お願いします！」

相手視点の頼み方

「数学得意だよね。実は今度のテスト、すごく不安なんだ。もしよかったら教えてもらえる？ 代わりに僕は英語が得意だから、困ったときはいつでも声かけて」

前者は「自分が助かりたい」だけの一方的なお願い。後者は「相手の得意分野を認めて」「お互いにメリットのある関係」を提案している。

どちらが相手の気持ちに響くかは、明らかですよね。

コミュニケーションで最も大切なのは「相手視点」。この意識があるかないかで、人間関係の質は劇的に変わるのです。

友達は「数」じゃなくて「質」で決まる

「友達100人できるかな♪」

子どものころに歌ったこの歌、大人になった今、どう感じますか？

実際のところ、100人の浅い知り合いよりも、3人の心から信頼できる友人の方が、人生をずっと豊かにしてくれるものです。

部活でのよくある光景

Aグループ：10人でいつも一緒。でも話題はいつもゲームやアニメ、誰かの悪口ばかり。

Bグループ：3人だけど週1回、将来の夢や好きなことについて真剣に語り合う。

1年後、成長しているのはどちらだと思いますか？

答えは明らかです。人間関係の価値は「何人知っているか」ではなく、「どれだけ深い話ができるか」「どれだけお互いを理解し合えているか」で決まるのです。

SNSの「いいね」に振り回されていませんか？

現代社会では、他人の評価を気にしすぎる傾向が強くなっています。

例えば、こんな投稿の比較

・投稿A：「今日は家で好きな本を読んで過ごしました」→いいね5個

・投稿B：「銀座の高級レストランでディナー♪」→いいね50個

でも、本当にあなたを成長させ、心を豊かにするのはどちらでしょうか？

「いいね」の数に一喜一憂している限り、本当に大切なものを見失ってしまいます。

他人の評価ではなく、自分の価値観を大切にすること。これが、本当の意味で充実した人間関係を築く第一歩なのです。

新しいクラスに転校生がやってきたとします。

表面的な優しさ：「何かあったら遠慮なく声をかけてくださいね！」

伝わるコミュニケーション：「読んでる本、面白そうだね。僕も読書が好きなんだ。今度おすすめの本を教え合わない？」

前者はただの社交辞令。悪くはありませんが、そこから関係が発展することはあまりありません。

後者には「共通点を見つけようとする姿勢」と「相手に興味を持っている」という気持ちが込められています。だからこそ、そこから本当の友情が芽生える可能性があるのです。

「やさしい言葉」と「伝わる言葉」は似ているようでまったく違うものなのです。

では、具体的にどうすれば「相手の心に響く」話し方ができるようになるのでしょうか？

1. 相手の好みや状況を観察する

会話の前に「この人は何に興味があるんだろう？」「今どんな状況なんだろう？」を考えてみる。

2. 具体的に提案する

「今度何かしよう」ではなく「土曜日の午後2時からカフェで勉強会しない？」のように具体的に。

3. 相手のメリットも考える

「お願い」をするときは「私が助かる」だけでなく「あなたにとってもこんなメリットがある」という視点を加える。

「好かれる」から「信頼される」へ

「誰からも嫌われたくない」という気持ちは自然なもの。でも、その気持ちに支配されすぎると、結果的に薄っぺらい関係しか築けなくなってしまいます。

本当に大切なのは、

・ 自分らしくいること

・ 相手を理解しようと努力すること

・ 深い関係を丁寧に育むこと





「浅く、薄っぺらい関係」から「深く、丁寧な関係」へ。この意識の転換が、あなたの人生を大きく変えてくれるはずです。

現代のコミュニケーションで最も重要なのは「距離感」です。

近すぎず、遠すぎず。親しさに甘えすぎず、かといって堅苦しすぎず。

このバランスを意識するだけで、あなたの言葉は確実に相手の心に届くようになります。

相手との関係性や状況に応じて、適切な距離感で話せる人。そんな人こそが、本当に「感じがいい人」として、長く愛され続けるのです。

ここまで読んでいただいて、どんなことを感じましたか？

もしかすると「今まで自分がやってきたことって、意味がなかったの？」と不安になった方もいるかもしれません。

でも、安心してください。今まであなたが培ってきた「人を気遣う気持ち」は、決して無駄ではありません。ただ、その気持ちをより効果的に相手に伝える方法があるということなのです。

「誰からも好かれたい」という幻想から解放されたとき、あなたはもっと自由に、もっと深く、人とつながることができるようになります。

（ゆりか ： 伝え方コーチ）