６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円３５銭前後と前週末と比べて２円９０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円０７銭前後と同２円９０銭弱のユーロ高・円安だった。



４日投開票の自民党総裁選で高市早苗氏が選出されたことを受け、財政拡張的な政策を巡る思惑などから円を売る動きが活発化。高市氏が４日の記者会見で「金融政策の責任を持つのは政府だ」などと述べ、日銀の追加利上げ観測が後退したこともあり、ドル円相場は日本時間夕方に一時１５０円４８銭と約２カ月ぶりとなるドル高・円安水準をつけた。その後は高市氏の経済ブレーンの１人である本田悦朗元内閣官房参与が「１ドル＝１５０円を超えたら、やや行き過ぎだろう」との認識を示したことで、ニューヨーク市場では１４９円７０銭台に伸び悩む場面もあったが、米長期金利の上昇がドルの支えとなり１５０円４０銭近辺に持ち直した。一方、フランス政治を巡る先行き不透明感などからユーロが対ドルで売られた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１１ドル前後と前週末に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS