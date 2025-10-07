昨夜（6日）は中秋の名月（十五夜）でした。

【写真を見る】【中秋の名月2025】月が生まれたのはいつ？「ジャイアントインパクト」とは？

岡山市北区の後楽園でも美しい月を見ることができました。

【画像①】は、左上に輝く月、右にライトアップされた岡山城、下方に沢の池と月見団子、ススキ。



【画像②】【画像③】とともに、カメラマンの青江隆晴さんが撮影したものです。

月を鑑賞しながら、月のなりたちに思いを馳せてみませんか？



月について、天文に詳しい山陽学園大学地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんに聞きました。

地球の4分の1もある月は「ダントツに大きい衛星」

ー月にはどんな特徴があるのでしょうか。



（米田瑞生さん）

「月は、地球の周りを公転する天体で、このように、惑星の周りを回る天体を一般的に『衛星』と呼びます。太陽系の8個の惑星のうち、衛星を持つのは、地球をはじめ、火星、木星、土星、天王星、海王星です」

「月の直径は3,474kmです。木星の衛星ガニメデは5,260km、土星の衛星タイタンは5,150kmと、月よりも大きな衛星は太陽系に4つあります。これを見ると、月は小さく思えるかもしれません。しかし実際には、際立って大きな衛星だといえます。



たとえば、ガニメデの直径は木星の27分の1にすぎませんが、月は地球の4分の1もあります。惑星に対する比率でみれば、月は『ダントツに大きい衛星』なのです。



なぜ、月はこれほど大きいのでしょうか。その理由は、衛星が生まれたプロセスの違いにあると考えられています。惑星は最初から大きな塊があったのではなく、塵やガスが集まって時間をかけて形成されました。



木星や土星は、そのガス・塵が中心に濃縮して誕生し、残された物質からガニメデやエウロパ、カリスト、イオ、あるいはタイタンなどの大きな衛星が形成されたと考えられます」【画像①】

「一方で、これらの惑星には、いびつな形をした小さな衛星も数多くあります。これらはもともと小惑星や微惑星として太陽の周りを公転していた天体が、惑星の重力に捉えられて衛星になったものとみられます。火星の衛星フォボスやダイモスも、おそらくこのタイプでしょう」

月の石の成分は地球とよく似ている ということは…？

ーでは、月はどのように形成されたのでしょうか。



（山陽学園大学 米田瑞生さん）

「地球の月はこのどちらとも異なります。月の石の成分は地球とよく似ており、月が地球と共通の材料からできていることを示しています。これは、月が『地球と衝突天体の破片から生まれた片割れ』あるいは『兄弟』と表現できることを意味します。

この出来事は『ジャイアントインパクト』と呼ばれています。火星ほどの大きさをもつ仮想の天体（テイア）が地球に衝突し、その破片が宇宙空間に飛び散り、再び集まって形成されたのが月なのです。【画像②】

月がなければ、現在の地球の姿は大きく違っていたでしょう。月は27日周期で地球を公転しています。

現在、地球の自転は24時間ですが、月の重力によって海水は地球の自転に対して遅れを生じ、その摩擦が地球の回転を徐々に遅らせています。

恐竜が栄えた時代には1日は約22時間、ジャイアントインパクト直後の46億年前には10時間にも満たなかったと考えられます。



1日が10時間しかない世界では、風や海流も激しく、今とは比べものにならない過酷な環境だったでしょう。『1日が短くて目まぐるしい！』だけでは済まされないのです。



こうしてみると、夜空に浮かぶ月は、ただの光る天体ではありません。地球とともに誕生した特別な『片割れ』であり、私たちの時間や気候をも左右してきた存在です。



中秋の名月を見上げるとき、悠久の歴史の中で地球と歩んできた月の物語にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか」