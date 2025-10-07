2万円の壁をぶち破った！ Anker渾身のプレミアムヘッドホン
ハイエンドヘッドホン、回収時がやってきました。
ちょっといい感じのヘッドホンが欲しい。でも、音質・装着感・機能性のどれも求めるとどうしても予算が…。
みたいな悩みってありますよね。そこにアンサーをくれたモデルが、Ankerのハイエンドヘッドホン「Anker Soundcore Space One Pro」です。
普段これ2.7万円くらいするので、なかなか手が出しにくかったのですが、セールで1万9990円！ ギリッギリですけど2万を切ってくれて、ありがたさでモニターが見えません…。
音質、ノイキャン、使い勝手のよさ。ハイエンドゆえのこだわり
AnkerのSoundcoreシリーズでも「Pro」と名が付くモデルはやっぱ性能面にこだわっています。当然、この「Anker Soundcore Space One Pro」も。
音質面では、有線・無線でのハイレゾに対応。コーデックも高音質なLDACに対応。ドライバーは3層の複合振動板を採用することで、迫力と歪みの無い音質が追求されています。
ノイズキャンセリングは、Anker独自のウルトラノイズキャンセリング 3.5。
6つのセンサーで環境音を捉えることで、精密にノイズを除去。いわゆる周囲のノイズを拾って解析して打ち消す、アクティブノイズキャンセリングってやつですね。
オンイヤータイプなので、パッシブなノイキャン性能もありますし、ノイズ対策としてはやっぱ期待できますよねー。
もちろん、アプリでのイコライザ調整もできますし、2台のマルチポイントにも対応。使い勝手面もしっかりとハイエンドしています。
装着感のよさもハイエンド。長時間着けて居られる心地よさ
そしてこのヘッドホン、耳あたりのよさもいいんですよ！
低反発クッションと調整力の高いヘッドバンドのおかげで、柔らかくふんわりフィットしてくれるので、長時間着けていてもストレスになりません。
ガッツリと視聴に専念するぞ！ と気合の入った時はもちろん、普段使いで伸び伸びと音楽、動画を楽しむヘッドホンとしても選びやすさが光るモデルかと。
こうして音質、ノイキャン、装着感と、バランスが高く整っているモデルなので、2万円の有意義な使い道になるんじゃないかな！ よーし、在庫あるうちに確保しとこっと。
