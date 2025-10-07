パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、風景写真家の秦達夫氏を講師に迎えたオンラインセミナー「光と色彩を活かした秋の風景 紅葉撮影講座」を10月23日（木）に開催する。

ドスパラ会員の創造活動を支援するプログラム「ドスパラ クリエイティブ プロダクション」（DCP）の一環として実施されるオンラインセミナー。

光と色彩の捉え方をはじめ、被写体の魅力を際立たせるカメラ設定や機材選びなど、秦氏の撮影術を通じて紅葉の新たな表現世界が学べるという。

視聴にはZoomを利用し、参加費は無料。定員は先着500名。

イベント名

光と色彩を活かした秋の風景 紅葉撮影講座



開催日

2025年10月23日（木）



開催時間

20時00分～21時00分（21時30分まで質疑応答）



会場

Zoom オンラインウェビナー



応募締切

10月12日（日）23時00分



参加費用

無料



参加資格

ドスパラ会員



申込方法

応募フォームを利用



講師プロフィール

日本写真家協会会員・日本写真協会会員・日本風景写真家協会会員・日本写真芸術専門学校講師。写真家竹内敏信氏の助手を経て独立。故郷の湯立神楽「霜月祭」を取材した『あらびるでな』で第八回藤本四八写真賞受賞。同タイトルの写真集を信濃毎日新聞社から出版。写真集『山岳島_屋久島』『屋久島RainyDays』『Traces of Yakushima』エッセイ『雨のち雨ところによっても雨_屋久島物語』、他多数。