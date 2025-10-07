中国のSNS・小紅書（RED）に5日、「日本で見知らぬ人の善意に本当に感動してしまった」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者の女性は、「今日は雨が降ったけど、ちょうど傘を持っていなかった。バスに乗ろうと列に並んでいたところ、急に雨が強くなってきた。列に並んでいる人で私だけが傘を持っていなくて、バスの到着も少し遅れていた」とした。

そして、「少し気まずくなっていたら、ほどなくして頭上に傘が現れた。振り返ると後ろの日本人のお姉さん（35歳くらい）が私に自分の傘をさしかけてくれていた。彼女の旦那さんが、彼女と一緒に傘に入っていた」と振り返った。

女性は、「本当に感動した。私がつたない日本語で彼女に丁寧にお礼を言うと、彼女は笑顔で『どういたしまして』と言った。本当に心が温まった」とつづっている。

中国のネットユーザーからは「こういうのは国内でも普通だろう。良い人はどこにでもいる。日本とは関係ない」とのコメントが寄せられたが、これには「普通か？（中国で）30年生きてきたけど、私は一度もこういうことに出くわしたことはない」との返信が寄せられ、元のコメントの6倍の共感（ハートマーク）を集めた。

このほか、「本当に心温まる」「彼らは人や物に対して優しい」「これが文明社会のあるべき姿」「レベルが違う。たとえ（中国で一番発展している）上海と比べてもね」「日本では（中国と違って）高齢者が倒れたら必ず助け起こす人がいるしね」「日本に来て5日だけど、こっちの人は本当に礼儀正しく、道を聞いたら優しく教えてくれる。言われているような攻撃的な人には会ったことがない。道路もきれいで、女の子はみんなおしゃれ」「確かに感動。日本でスーツケースを引いていた妻が点字ブロックでつまずいて転んだら、周囲の日本人が心配して声を掛けてくれた」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）