◇フェニックスリーグ 阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日 アイビー）

宮崎・生目の杜ではツクツクボウシが鳴いていた。最高気温が30度を超えた真夏日。阪神はクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（15日開幕）に向けた実戦調整に入った。みやざきフェニックス・リーグの開幕初戦である。

「少し気温が高くて……」と監督・藤川球児は汗をふいた。「自チームに目を向けてるんで、いい状態でできたと思います。選手の入れ替えもうまくはできてはいましたからね、意味のある一日になったと思いますね」

相手の韓国・ハンファは2軍。ただ、相手はどこでも構わない。実戦を行うことが大切なのだ。だから、1軍メンバーが出場し、首脳陣はほぼ全員がベンチに入った。

本番を見据えた用兵があった。5回零封の先発・早川太貴から6回裏、左打者が3人続く場面で左腕・島本浩也を投入。2死から中前打を浴び、3番の右打者・韓支允（ハン・ジユン）を迎えると、右横手投げの岡留英貴を投入。4球で空振り三振を奪った。

さらに、岡留続投の7回裏、1死を取り、左打者が続く場面で左腕・桐敷拓馬を投入。遊ゴロ、空振り三振にとった。

この継投について、藤川は「意味のある登板にしているだけです」と素っ気なく話した。「調整というより、意味のある登板にするだけですね」

その「意味」とは今後のCSや日本シリーズで対左打者、対右打者用の継投を指す。起用された投手たちも当然、感じたことだろう。

たとえば、島本は今季16試合の登板に終わったが、対左の被打率1割6分7厘（対右3割8厘）と強さを発揮している。登板10試合だった岡留も対右1割7分4厘（対左2割7分3厘）と傾向が出ている。シーズンでは不完全燃焼だったが、ポストシーズンゲームでは切り札になりうる存在である。それは昨季リーグ最多70試合に投げ、今季は43試合に終わった桐敷にも言える。

藤川は何げない顔をしながら、CS、そして日本シリーズでの戦力を高めようとしている。

攻撃面でも2回表、無死一塁から栄枝裕貴、島田海吏に2者連続で送りバントを命じた。ともに相手拙守から内野安打となったが、バントの重要性を認識させる意図があったとみている。

昼間の暑さはどこへ、夕には秋風涼しく、中秋の名月が浮かんだ。日本一を誓う宮崎の夜空である。＝敬称略＝（編集委員）