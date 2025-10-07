秋の大本命はコレ！【ニトリのN+】動きやすいのにオシャレ♡「レザー調アイテム」

レザー調素材のアイテムは秋冬コーデにとって馴染み深い存在ではあるものの、今年の秋はトレンドとしても注目が集まっているもよう。そこで今回は【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】が展開している、ストレッチ性のあるレザー調アイテムをご紹介。ブルゾンからスカートまで、動きやすさとおしゃれなデザインを兼ね備えた旬度の高いアイテムは大人女性必見です。

ライトに羽織れるノーカラーブルゾンで上品に

【N+】「ストレッチレザー調スナップボタンブルゾン」\5,990（税込）

本格的なコート未満のつなぎとして秋にヘビロテできそうなレザー調素材のブルゾン。ストレッチ性があるおかげでカーディガンに置き換える感覚でスタイリングしやすく、秋コーデの新たな表情を引き出してくれそうです。首まわりがすっきりとした上品なノーカラーデザインは、首元に高さのあるセーターやフリルや襟がついた華やかなブラウスとも好相性。

キレイめテーパードパンツも辛口素材なら新鮮

【N+】「ストレッチレザー調テーパードパンツ」\3,990（税込）

艶やかなレザー調素材の風合いが、一点投入でコーデの鮮度を高めてくれそうなテーパードパンツ。キレイめな印象が強いテーパードシルエットに辛口なレザー調素材を組み合わせることで、どこか新鮮さを感じられる一本です。素材のストレッチ性を生かし、ファスナーなしで着脱できる仕様なのも特徴。ロング丈のパンツながら、動きやすさにも期待できます。

シックな印象を醸し出すレディのショートパンツ

【N+】「ストレッチレザー調ショートパンツ」\3,990（税込）

ともすれば子どもっぽく見えがちなショートパンツも、重厚感と品格が漂うレザー調素材のものならグッとシックな印象に。程よく幅のあるシルエットは脚との差を強調し、華奢見えも狙えそう。まずはボリュームのあるローファーやロングブーツとスタイリングしてみるのがおすすめです。定番のブラックのほか、トレンドカラーのブラウンも要チェック！

素材を主役に据えたエレガントなミドル丈スカート

【N+】「ストレッチレザー調ストレートスカート」\3,990（税込）

ミドル丈 × レザー調素材という旬の要素を品よく落とし込んだエレガントなストレートスカート。コーデの主役として目を引くハンサムな素材も、主張が控えめなシルエットとデザインのおかげで気負わず取り入れやすいはず。「大きなポケットで腰回りをカバー」（公式ECサイトより）してくれるのも、大人女性にとって嬉しいポイントです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ