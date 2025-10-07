¹âÅÄ½ã¼¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡× ¡í¥Æ¥¥È¡¼ÃË¡í¤¬¸ì¤ë¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡ÙÈëÏÃ
¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ç¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÏÂ¤Þ¤»Êý¤ÎÍýÍ³
¡Ö¤É¤¦¤â¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡×
¸½¤ì¤¿¥¤¥±¥ª¥¸¤Î¥Ù¥¿¤Ê°§»¢¤Ë¡¢¼èºà¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÏÂ¤à¡½¡½¡£
ÇÐÍ¥¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡Ä¡Ä¡£¤É¤Î¸ª½ñ¤â¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡Ê78¡Ë¤À¡£
ÅÔÆâ¤ò³¹Êâ¤¤¹¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¡¢£¹·î¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÈÖÁÈ¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢³¹¤æ¤¯¿Í¡¹¤Ø¤«¤±¤ë½ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£°Ê²¼¡Ö¥Æ¥¥È¡¼ÃË¡×¹âÅÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤É¤¦¤â¡£¹âÅÄ½ã¼¡¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤°¤é¤¤¤«¤Þ¤µ¤Ê¤¤¤È¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÅÄ¤ÎÏÂ¤Þ¤»Êý¤ÏÆÈÆÃ¤À¡£Îã¤¨¤ÐÌ¯Îð¤Î½÷À¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¹âÅÄ¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¡¢¤É¤³¤Î½÷»ÒÂç¡©¡×
Ì¯Îð½÷À¡Ö»ä¡¢²¿ºÐ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¹âÅÄ¡Ö¥ª¥ì¡¢Åö¤Æ¤Á¤ã¤¦¤è¡£20Âå¤«¤é80Âå¤Î´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ËÜ¿Í¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥í¥±¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢³¹¤Ë³ØÀ¸¤ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤Ç¤â¹âÎðÃËÀ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢£¹³ä¤¬²¼¥Í¥¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤éÃËÀ¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¢½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜµ¤¤«¾éÃÌ¤«È½ÃÇ¤·¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂæËÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹âÅÄ¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÅö°ÕÂ¨Ì¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬µ¯¤¤¿¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÃÀÞÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡¢¥ª¥ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡£¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ñÎÎ¡ÊÅìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ø¿ÀÆ¸¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À®ÀÓ¤Ï³ØÇ¯¤Ç¾ï¤Ë10ÈÖ°ÊÆâ¡£¥Õ¥Ä¥¦¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÃÏÆ»¤Ê¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¸½Ìò¤Î»þ¤â¡¢°ìÏ²¤·¤Æ¤âÂç³Ø¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹â¹»¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ì¤À¤±¡£º£¤Ç¤â¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤Ç¼«Ê¬¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Ì´¤ò¸«¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¤â¹âÅÄ¤Ï¡¢½¢¿¦¤·¤¿ÊõÀÐÈÎÇäÅ¹¤ò±ü¤µ¤ó¤ËÆâ½ï¤ÇÂà¼Ò¤··àÃÄ¤ØÆþÃÄ¡£¡ØÅ·ºÍ¡¦¤¿¤±¤·¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é½Ð±é¤·¤¿£Ã£Í¤Îà£µ»þ¤«¤éÃËá¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Î®¹Ô¸ì¤È¤Ê¤ê¥Æ¥¥È¡¼ÃË¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£
¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ï¡¢¹âÅÄ¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
