東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第25回

9月に国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会。9日間の熱戦を現地取材した「THE ANSWER」は、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開する。第25回は「大怪我からのカムバック」。男子1500メートルに出場した31歳のエリオット・ジャイルズ（英国）は20歳の時に交通事故で選手生命の危機に陥る大怪我を負った。3週間ほど寝たきりの状態から復活し、五輪に3大会連続で出場。奇跡のカムバック劇にあった不屈の精神を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

「長い道のりだったね」

4度目の世界陸上を走り終えた31歳は、遠い目で11年前のあの日を振り返った。大学1年目を終えた2014年7月。英バーミンガムでバイクに乗っていたジャイルズは車と衝突し、気が付けば病院のベッドに横たわっていた。

「3週間はベッドから動けず、そこから3週間はちょっと気味の悪い状態だった。脳にダメージがあり、後十字靭帯は断裂。腰や臀部も負傷した。いまだに臀部の形は崩れたままだし、片方の膝もつぶれたまま。腰の痛みも時々再発する。脳は回復したと思っているけど、ああ、いろんな過程があったよ」

選手生命の危機。まずは歩き方を思い出さなければならない。「医師は私がまた競技で走ることになるとは思っていなかった。でも私は恐れ知らずで、愚かなほどに頑固だったんだ」。復活を目指し、懸命にリハビリ。半年ほどでゆっくりジョギングできるようになった。15年5月にようやく大会に復帰。16年7月には初の欧州選手権で男子800メートルの3位に入り、リオ五輪への切符を手にした。

3大会連続で五輪の舞台に立ち、世界陸上も17年ロンドン、19年ドーハ大会に800メートルで出場。23年ブダペスト大会からは1500メートルに種目を変え、今回が4度目の出場だ。陸上を辞めていてもおかしくない大怪我から、なぜ諦めずにここまで来られたのか。

「諦めるという選択肢はなかったんだ。辞めることなんて考えたこともない。常にトレーニングし続けることを考えていた。当時はプロ選手でもなかったし、英国代表でもなかった。いい選手だとも思われていなかった。そこから夢にも描いていなかった五輪にたどり着いた。何がこの信念を与えてくれたのか分からないけど、心の中では本当に自分ならできる、対応できると信じていたんだ」

当時は無名の選手。根拠のない自信でもいい。とにかく自分を信じること。暗中模索のリハビリを乗り切るためにはそれが必要だった。

怪我に悩まされるアスリートへのアドバイス

競技を問わず、怪我に悩まされるアスリートは絶えない。なかにはそのままフェードアウトしてしまう選手も。絶望すら感じてしまうような状況に陥っている人にアドバイスを求めると、ジャイルズは「意地悪に聞こえるかもしれないけど……」と切り出し、こう続けた。

「逆境を経験するのはあなたが最初で最後ではない。どんな困難に立ち向かうかではなく、どう困難に立ち向かうかなんだ。もしあなたが『誰か引っ張り出してくれ』というようなマインドセットだったら、失敗に終わるだろう。『絶対になんとかする。諦めない』というマインドセットなら、確実ではないけど、光明は見えてくる」

世界陸上、五輪を通じて初の決勝進出を目指した今大会は予選で3分41秒60。第2組で15人中8着と準決勝に駒を進めることはできなかった。「今日の走りは言い訳しようがない」と悔しさを滲ませつつも、自分の可能性は疑わない。「31歳になったが、自分なら出来るとまだ信じるぐらいには私は馬鹿で、頑固なんだ」。決勝の舞台、そして表彰台へ。必要な努力は惜しまず重ねるつもりだ。

「10年経ってまだメダルは獲得できていないけど、これからも扉を叩き続けるし、私はまた戻ってくる。この人生で達成できなければ、次の人生でやってやるさ。私は自分のことを信じているんだろうね。家族のことを養えなくなるまでは、諦めることをずっと拒み続けるよ」

寝たきり状態から奇跡のカムバックを果たした諦めの悪い男。長い道のりはまだまだ続く。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）