《NEW》ホテルライクな高級感♡【3COINS】シリーズ買いしたい！「洗面雑貨」

洗面台周りに漂いがちな生活感……。少しでも抑えたい時は【3COINS（スリーコインズ）】の「洗面雑貨」を取り入れてみては？ 今回ご紹介するのは、おしゃれなデザインのアイテム。置くだけで垢抜けた雰囲気を底上げしてくれそうです。使うたびに気分まで上がりそうな、新作の洗面雑貨をぜひお見逃しなく。

あたたかみのあるカラーが映える「歯ブラシホルダー」

歯ブラシをほどよく隠して生活感を抑えてくれそうなこちらのホルダー。陶器のような質感のポリレジンに、ロゴがあしらわれたデザインがおしゃれです。公式サイトによると「ホテルライクな高級感のあるポリレジンシリーズ」のアイテムで、あたたかみのあるベージュカラーがテイスト問わずなじみそう。落ち着きがあり、ほどよいナチュラル感もプラスしてくれます。値段は\550（税込）。

パッケージによる生活感を抑えたい時に「ソープディスペンサー」

こちらも同じくポリレジンにロゴを施しており、ラバーウッドと組み合わせたスタイリッシュなデザイン。液体ソープのパッケージによる生活感を抑えられるため、垢抜けた空間作りにぴったり。ポンプ部分は深みのある色を合わせており、シックな雰囲気です。値段は\660（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：S.Hoshino