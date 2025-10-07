フランスはアゼルバイジャン、アイスランドと対戦

フランスサッカー連盟は10月2日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選の2試合に向けた代表メンバー23人を発表した。

日本代表MF鎌田大地の同僚でもあるFWジャン＝フィリップ・マテタが初招集となった。

フランス代表は10月のW杯予選で11日にアゼルバイジャン代表、14日にアイスランド代表と対戦する。グループDのフランス代表は現在2連勝中で、グループ首位に立っている。

マテタが初招集の一方で、バロンドールを受賞したFWウスマン・デンベレ（PSG）が負傷の影響で招集外になった。それでもFWキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）らを筆頭に豪華なタレントが揃う。

プレミアリーグからはDFウィリアム・サリバ（アーセナル）、FWウーゴ・エキティケ（リバプール）ら6人が選出。サウジアラビアに活躍の場を移したDFテオ・エルナンデス（アル・ヒラル）、FWキングスレイ・コマン（アル・ナスル）らもメンバー入りした。SNSでは「マテタついに招集されたか」「普通にメンバークソ強いよな」「誰呼んでもスター揃い」「ほんと選手層エグすぎ」「パレスのストライカーにとって正当な報酬」など怪我人を抱えるなかでも世界トップレベルのメンバーを揃えるフランス代表に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）