世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶが７日までに自身のＳＮＳを更新。フランス・パリで行われたファッションウィークに参加した際のオフショットを公開した。

フランスの高級メゾン「セリーヌ」のグローバルアンバサダーを務めるＶ。「＃ＣＥＬＩＮＥＳＵＭＭＥＲ２０２６」と記し、同ブランドを着こなしたものや、オフの時間のランニング、逆三角形に引き締まったたくましい上半身裸のバックショットなどをアップした。

そしてパリでのスケジュールは終了したのか、ストーリーズにはドアップの写真にヒゲや眉などをいたずら書きのように上書きし「Ｂｙｅ」の文字を載せた。

この投稿には「どのテテも可愛すぎる」「ほれぼれする」「ビジュアルはもちろん抜群のセンスで着こなす素敵なお洋服に愛くるしくて愛おしいテテ」「ファッションアイコン」「最高のアンバサダーすぎるな」「ヤバいテテ見て興奮」「最高にカッコいいな」「素敵なテテたくさん」「めちゃイケテテ」「これはアイドルのＶというよりモデルか俳優のようなオーラ」「カッコよくて可愛くて大好きなテテちゃんで溢（あふ）れてるよ」「カッコイイ、可愛い、たくましい」「テテに魅せられました」「テテとパリと秋の組み合わせが最強すぎ」など魅せられたファンの声があらゆる言語で上がっていた。