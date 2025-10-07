松村北斗主演、実写映画『秒速5センチメートル』劇中歌「One more time, One more chance」リリックビデオ
SixTONES・松村北斗が主演する実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）より、山崎まさよしによる劇中歌「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速 5 センチメートル』Remaster〜」を使ったスペシャルリリックビデオが公開された。
【動画】「One more time, One more chance」リリックビデオ
同映画は、新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）を実写化した作品。原作アニメーションでは主題歌として物語終盤に流れる『秒速5センチメートル』を象徴する楽曲。貴樹と明里の過ごしてきたそれぞれの記憶や想いとリンクするような、切なくも美しい歌詞とメロディーで多くの人の心をつかんだ名曲が、本作ではアップミックスされて劇中歌として流れる。
今回解禁されたスペシャルリリックビデオでは、人と関わらず閉じた日々を送る社会人時代の貴樹（松村）の孤独なシーンから始まり、四季折々に「うつろう季節」、貴樹と明里の思い出の「ふざけあった時間」など、歌詞（リリック）に合わせた本編映像が映し出される。「いつでも捜している」明里の姿を追いかけて駆け出す貴樹の、切なる想いがあふれるエモーショナルな動画となっている。
【動画】「One more time, One more chance」リリックビデオ
同映画は、新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）を実写化した作品。原作アニメーションでは主題歌として物語終盤に流れる『秒速5センチメートル』を象徴する楽曲。貴樹と明里の過ごしてきたそれぞれの記憶や想いとリンクするような、切なくも美しい歌詞とメロディーで多くの人の心をつかんだ名曲が、本作ではアップミックスされて劇中歌として流れる。
今回解禁されたスペシャルリリックビデオでは、人と関わらず閉じた日々を送る社会人時代の貴樹（松村）の孤独なシーンから始まり、四季折々に「うつろう季節」、貴樹と明里の思い出の「ふざけあった時間」など、歌詞（リリック）に合わせた本編映像が映し出される。「いつでも捜している」明里の姿を追いかけて駆け出す貴樹の、切なる想いがあふれるエモーショナルな動画となっている。