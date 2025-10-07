バーベキューに参加したチワワさん、まさかの『お気に入りのおじさん』を発見して…。驚きのその光景は記事執筆時点で239万回を超えて表示されており、8.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：バーベキューに参加した犬→『お気に入りのおじさん』を発見した途端…まさかの光景】

バーベキューに参加する犬が…

Xアカウント『@chiwawonderful』に投稿されたのは、チワワ「シリラ」ちゃんのお姿。この日、シリラちゃんは飼い主さんと共にバーベキューに参加されていたのだといいます。

その中で、なぜか『お気に入りのおじさん』を発見したというのです。

まさかの『お気に入りのおじさん』を発見

直感で良い人だと感じたのか、はたまたウマウマの取引があったのか…真相は定かではないものの、完全に『お気に入り』になった男性のひざの上にお行儀よく座っていたのだそう。

まるで『このひとは、わたしのおじさんです』とでも言うかのような凛々しいそのお姿は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「この人は最高だ…！って瞬時に見抜くんですね。小さな体に大きな選球眼」「ご満悦ｗ」「かわいい」「可愛すぎません？」「心の中で決めた顔してる」など多くのコメントが寄せられています。

1番大好きな存在は…

現在6歳のシリラちゃんには、お気に入りのおじさん…よりも、もっともっと大好きで大切なお兄ちゃんの存在も。

眠る時は抱き合い、テレビを見る時は膝の上でくつろぎ…何をする時も仲良く寄り添いながら過ごされているといいます。

たくさんの人に愛されながらのびのびと幸せに暮らすシリラちゃんの日常は、チワワの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chiwawonderful」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。