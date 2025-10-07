女の子とワンコが一緒に寝ている様子を記録し続けたら…？本当の姉妹のように仲良しな姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で96万2000回再生を突破。尊い光景が多くの人の心を温めてくれています。

【動画：赤ちゃんの頃から犬と寝ている女の子→まるで『本当の姉妹』のようで…大きくなるまでの記録】

赤ちゃんの頃から一緒に寝ている女の子とワンコ

TikTokアカウント「jijitoto.unit」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「トト」ちゃんと女の子の寝姿の記録です。女の子が赤ちゃんの頃から、いつも添い寝をしてくれていたというトトちゃん。女の子が泣き出した時には頭をピタッとくっつけ、お耳でトントン…とあやしてくれたとか。

女の子がぐずりながら足をバタバタさせて暴れている時には、軽く蹴られてしまうことも。それでもトトちゃんは怒ったり離れて行ったりせずに、ずっと優しく寄り添い続けてくれたそう。

姉妹のような姿にほっこり

女の子が成長してからも、トトちゃんの添い寝の習慣は継続。2人で両手を上げながら仰向けになって同じ体勢で寝ていたり、トトちゃんが女の子の腕や頭を枕にしていたり、抱き合うようにピタッとくっついて寝ていたり…。仲良く眠っている姿は、まるで本当の姉妹のようです！

これからもずっと仲良し

ちなみに女の子はOの字を作るように両足をガバッと開いて曲げていたり、腕を思い切り伸ばしていたり、なかなか愉快な寝相を披露していることも珍しくないそう。その足や腕がトトちゃんの上に乗っかってしまっていることもあるのですが、やっぱりトトちゃんは全く嫌がらずに女の子のそばで眠り続けているのだとか。

もはや女の子のために添い寝をしてあげているというよりも、トトちゃん自身が添い寝したいだけなのかも…？これからもトトちゃんと女の子には仲良く添い寝し続けて、ますます絆を深めていってほしいですね。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「仲良しですね。こちらまで笑顔になる」「幸せすぎて泣いちゃう」「寝相のセンスがすばらしいｗ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「jijitoto.unit」にはトトちゃん＆先輩犬「ジジ」ちゃんの可愛い姿や、女の子との微笑ましい日常が投稿されています。笑顔や癒しをもらえる投稿が盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「jijitoto.unit」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。