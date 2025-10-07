プレミアリーグ第7節ブレントフォード対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-1でアウェイチームのシティが勝ち点3を得た。



そんな第7節でゴールを決めたのがノルウェー代表のアーリング・ハーランドだ。左サイドでボールを収めると、相手に囲まれながらもボックス内から左足を振り抜いた。



強烈なシュートはブレントフォードゴールに突き刺さり、今季プレミアでの得点数を9にまで伸ばしている。





今季のハーランドは非常に好調で、プレミアでは7試合を終えて得点ランキングトップ。欧州全体で見てもバイエルンに所属するハリー・ケイン(6試合で11ゴール)に次ぐ好成績となっている。ブレントフォード戦後のインタビューに答えたハーランドは今季好調の理由に言及した(マンチェスター・シティ公式サイトより)。「(人生の中で最高のコンディションかと問われ)そう言えるね。今ほど調子の良い時はない」「試合に向けての万全な準備が必要だと思う。身体的な準備はもちろん、メンタル面での準備も重要だと思う」「正直に話すと、子どもがいると今まで以上に周囲から切り離されて、より良くなると思う。サッカーのことなんてまったく考えない。若い頃はいろいろなことを考えて心配することもあった。でも今は家に帰るとさらにリラックスできる。我が子にエールを送らなきゃって思うんです」ハーランドの恋人はイザベル・ハウゼン・ヨハンセンさんで、ドルトムント時代に交際をスタート。昨季のシーズン中に子どもを授かっている。性別については明かされていない。そんな我が子の存在がモチベーションになっていると語るハーランド。負傷での離脱が唯一の心配だが、今季は怪我なくフル稼働できればいくつのゴールを積み重ねることになるのだろうか。