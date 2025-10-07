7試合で9ゴール プレミア得点ランキング独走中のハーランド。好調の理由は昨季誕生した我が子？
プレミアリーグ第7節ブレントフォード対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-1でアウェイチームのシティが勝ち点3を得た。
そんな第7節でゴールを決めたのがノルウェー代表のアーリング・ハーランドだ。左サイドでボールを収めると、相手に囲まれながらもボックス内から左足を振り抜いた。
強烈なシュートはブレントフォードゴールに突き刺さり、今季プレミアでの得点数を9にまで伸ばしている。
ブレントフォード戦後のインタビューに答えたハーランドは今季好調の理由に言及した(マンチェスター・シティ公式サイトより)。
「(人生の中で最高のコンディションかと問われ)そう言えるね。今ほど調子の良い時はない」
「試合に向けての万全な準備が必要だと思う。身体的な準備はもちろん、メンタル面での準備も重要だと思う」
「正直に話すと、子どもがいると今まで以上に周囲から切り離されて、より良くなると思う。サッカーのことなんてまったく考えない。若い頃はいろいろなことを考えて心配することもあった。でも今は家に帰るとさらにリラックスできる。我が子にエールを送らなきゃって思うんです」
ハーランドの恋人はイザベル・ハウゼン・ヨハンセンさんで、ドルトムント時代に交際をスタート。昨季のシーズン中に子どもを授かっている。性別については明かされていない。
そんな我が子の存在がモチベーションになっていると語るハーランド。負傷での離脱が唯一の心配だが、今季は怪我なくフル稼働できればいくつのゴールを積み重ねることになるのだろうか。