日本代表の町田DF望月ヘンリー海輝、意味深発言！？「移籍するわけじゃないよね？（笑）」と同僚GK谷晃生が反応

J1に初昇格した昨シーズンは3位に躍進したFC町田ゼルビア。

レギュラーシーズンが残り5試合となった今季は6位（首位鹿島とは勝点差10）ながら、天皇杯では準決勝に勝ち残っており、AFCチャンピオンズリーグエリートも戦っている（ACLE決勝戦は来年4月）。

そうしたなか、町田のGK谷晃生とDFの林幸多郎と望月ヘンリー海輝が、DAZNのやべっちスタジアムに出演。3人で今後の意気込みを語るなか、望月はこんな発言をしていた。

「このメンバーでやれる試合も残り少ないですし、怪我で試合に出れていない人もいますけど、メンバーみんなで優勝をとりたいとすごい思うので、そこに向かって頑張っていきたいです」

この発言を隣で聞いていた谷は「移籍するわけじゃないよね？（笑）意味深な…（笑）」と反応。

望月本人は「そういうつもりじゃなかったんですけど（苦笑）普段からこういう言い回しをするので、（切り抜くなら）ここまで使ってもらいたい（笑）」と答えていた。

24歳の望月は身長192cmを誇る大型サイドバック。三菱養和SCユース、国士舘大学を経て、2024年に町田入り。プロ1年目で日本代表に初招集され、今年7月の東アジアE-1選手権で代表デビューを果たした大器だ。

町田の同僚である中山雄太は「日本サッカーであのスケールのサイドバックの選手は見たことない。彼も海外に出なきゃいけない」と望月について語っていたことがあるが、本人的には移籍を前提にした発言ではなかったようだ。

中村敬斗も！三菱養和SCユース出身の「最強イレブン」

やべっちことナインティナインの矢部浩之さんは「これはネットニュースになるんじゃないですか、ヘンリーが匂わせって（笑）」と反応していた。