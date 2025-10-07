●日中は日ざしが届き、広く汗ばむ暑さに

●午後ほど雲は多め。満月は雲に隠れてしまうかも…

●あす8日(水)は、日本海側ほどにわか雨の心配も



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜も西日本を中心に、概ね晴れたところが多くなりました。

この時間にかけて、大陸から低気圧や前線による雲が接近し、県内は日本海側ほどところどころに雲が広がっています。

また日本の南から台風22号が北上してきています。





台風22号はこの先、発達しながら沖縄の東の海上に進んだあと、次第に北より、そして東よりに進路を変えていく可能性が高まっています。

引き続き、山口県への影響は小さそうですが、台風が最も接近する東海や関東の沿岸では、今週の後半にかけて少々雨風が強くなるおそれがあります。

東日本方面へ向かう予定のある方は、今後の最新情報に十分ご注意下さい。





一方、きょう7日(火)の県内は日中にかけて、しっかりと日ざしが届く予想です。

山口市ではきょう7日(火)も最高気温が31度。萩や周南も30度まで上がり、まだ夏の暑さが残っている状況です。こまめな水分補給を心がけて過ごしましょう。







県内は昼頃にかけてしっかりと晴れる予想です。午後ほど雲が広がるため、洗濯物の外干しは午前中がおすすめです。

またきのう6日(月)は中秋の名月でしたが、今夜は満月です。

月の満ち欠けと暦には少しずれがあり、きょう7日(火)の方がまん丸お月様となります。

今夜はきのう6日(月)よりも、雲が広がりやすくなりますが、一度空を見上げてみてください。

月が見えたら、2夜連続のお月見を楽しんでみてはいかがでしょうか。





あす8日(水)は厚い雲が広がりやすく、日本海側ほどにわか雨の心配があります。

あさって9日(木)からしばらく晴れの日が続き、日中は少々汗ばむような暑さとなりますが、朝晩は秋の空気が流れ込み冷え込みが強くなりそうです。

季節の変わり目で風邪もひきやすくなります。お休みの時間はなるべく身体を暖めて、体調管理を入念に行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）